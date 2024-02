Zdroj: DALL-E

V roce 2023 došlo k zajímavé změně v trendu přecházení uživatelů mezi operačními systémy Android a iOS. Zpráva od společnosti Consumer Intelligence Research Partners odhaluje, že počet uživatelů, kteří přešli z Androidu na iPhone, se snížil o 2 % ve srovnání s předchozím rokem. V roce 2022 přešlo na iPhony 15 % nových majitelů, zatímco v roce 2023 to bylo pouze 13 %.

Letos se očekává méně přechodů z Androidu na iOS

I když toto číslo nemusí působit příliš dramaticky, znamená to určité změny v chování spotřebitelů. Zvláště když vezmeme v úvahu, že od roku 2019, kdy bylo 13 %, je to nejnižší procento přechodů za posledních pět let. Tento pokles může být povzbudivý pro fanoušky systému Android a jeho výrobce, ale přesto si uvědomují, že to nemusí být trvalý trend.

Zajímavým aspektem této situace je také fakt, že pro mladší generace není systém Android tak atraktivní jako iOS. Téměř 90 % amerických teenagerů používá iPhone, což znamená, že když vyrůstají, mají tendenci zůstat v ekosystému Apple. To může znamenat, že budoucí přechody mezi operačními systémy budou omezené, což může mít dlouhodobé důsledky pro trh s chytrými telefony.

I přes tyto změny si však systém Android udržuje dominantní postavení na globálním trhu. Nicméně snížený zájem o přechod na iPhone ve Spojených státech může být znepokojující, zejména s ohledem na význam této země na světovém trhu.

Celkově se zdá, že mobilní trh prochází změnami, které mohou mít dlouhodobé dopady na preference uživatelů a strategie výrobců chytrých telefonů. Bude zajímavé sledovat, jak se tato situace vyvíjí v nadcházejících letech a jaké inovace a strategie přinesou v reakci na tyto změny.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Migrace z Androidu na iPhone zaznamenává pokles

Následující článek Uveden Android 15 v první Developer Preview verzi Předchozí článek Samsung brzy oznámí Galaxy A35 5G [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama