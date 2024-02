Sony rozšiřuje dostupnost svého robotického štěněte

Zdroj: Sony

Vlastní řešení chytrého psa do domácnosti uvolňuje společnost Sony vůbec poprvé mimo domovskou zemi, a to konkrétně do zámoří. To by mohl být první krok k tomu, aby japonský gigant v pozdější době přidal další klíčové trhy. Nejnovější generace s názvem Aibo Espresso Edition rovněž nese označení ERS-1000B. Ke všemu nejde ani tak o klasického psa, než malé štěně vyžadující pozornost ze strany svého majitele.

Mazlíček budoucnosti

Právě nová Espresso edice přichází jako čtvrtá barevná varianta. Kromě černé jej lze také pořídit v béžové, bílé a růžové verzi. Dnešní přírůstek navíc má speciální oči, kde u každé čočky můžete nastavit jinou barvu – celkem čtyři různé odstíny. Doprovodná aplikace My Aibo obsahuje bezplatné předplatné po dobu 3 let, které je potřebné především na učení či rozvoj osobnosti.

To v kostce znamená, že čím více času budete mazlíčkovi věnovat, tím rychleji porostou jeho dovednosti. Za velkou pozornost určitě stojí učení různých triků, čurání nebo podávání virtuálního jídla. Prodejní balení obsahuje i dokovací stanici na nabíjení a jeden míček na hraní. Vážní zájemci musí počítat s docela odvážnou cenovkou 2 900 dolarů (tj. cca 68 464 Kč).

Zdroje: gizmochina.com, us.aibo.com, electronics.sony.com

