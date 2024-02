Galaxy Ring od Samsungu půjde ven už v létě

Zdroj: SamMobile

Několik desítek měsíců táhnoucí se spekulace kolem chytrého prstenu od společnosti Samsung opět rozšiřuje nový obsáhlejší únik. V zahraničí zveřejněná zpráva ke Galaxy Ring konečně připisuje očekávané funkce. Dokonce také přibližuje první termíny ohledně výroby nebo oficiálního oznámení. Jihokorejský výrobce podle dnešních informací evidentně zatím nehodlá u výbavy příliš experimentovat.

Nadějná novinka

Chytrý prsten Galaxy Ring by po zdravotní stránce měl v podstatě umět to stejné co hlavní konkurent v podobě Oura Ring. To znamená, že případní zájemci u řešení od Samsungu mohou téměř jistě počítat s měřením EKG, tepové frekvence a okysličení krve. Samozřejmostí ještě bude monitoring spánkové aktivity.

Každopádně o úspěchu zařízení rozhodne přesnost nasbíraných hodnot. Jednou z klíčových vlastností se může stát podpora bezkontaktních plateb u obchodníků díky nasazenému NFC čipu či možnost vzdáleného ovládání spárovaného telefonu. Momentálně je model testován ve fázi prototypu.

Přitom sériová výroba odstartuje během 2. čtvrtletí, aby prsten stihl každoroční „Unpacked“ akci o letních prázdninách. Velký otazník sice visí nad prodejní cenou, ale zřejmě bude blízko ke konkurenčnímu Oura Ring s cenovkou 300 dolarů (tj. cca 7 039 Kč). V pozdější době lze vyhlížet i vlastní řešení z dílny Applu, který bez pochyb zamíchá kartami.

