Detektor kouře Meross kompatibilní s HomeKit [recenze]

Zdroj: meross

Společnost Meross je uznávaným výrobcem celé řady produktů pro chytrou domácnost. Dnes se podíváme na dalšího užitečného pomocníka: detektor kouře s alarmem. Tedy – užitečného v trochu jiném významu slova, než je ten běžně vnímaný. Patří totiž do kategorie přístrojů, u kterých jste rádi, že je nevyužijete – tedy až do té chvíle, kdy je nutně potřebujete. A pak jste hodně rádi, že je máte! Tak se pojďme podívat, co dokáže.

Nenápadný, ale chytrý

Základem systému je hlavní jednotka alarmu. Čím se liší od řady obdobných systémů různých značek? Třeba zdánlivou maličkostí, která je ovšem nakonec docela praktická. Většina podobných detektorů má instalovanou vnitřní nevyměnitelnou baterii, která má životnost typicky do 10 let. Poté je celý systém obvykle potřeba vyměnit. Systém od Merossu naproti tomu funguje na 2 AA baterie. Ty jsou rovnou přiloženy v balení, a vydrží fungovat přibližně 12 měsíců. Poté je prostě nahradíte novými, a jede se dál. Mimochodem – na blížící se výměnu vás signálem včas upozorní vestavěná siréna. Samozřejmě ne plnou intenzitou (ta činí impozantních 85 dB), ale hlasitostí dostatečnou na to, abyste konali a výměnu baterií provedli co nejdříve.

Hlavní funkcí je pochopitelně detekce kouře způsobeného zejména ohněm. Kromě toho ale také detekuje zvýšenou teplotu (přibližně 54 až 70 ֯C). Přístroj umístíte na strop, přičemž jeho kompaktní rozměry (průměr 12 cm, tloušťka 3 cm) a decentní bílá barva jsou dobrým základem pro to, aby byl co nejvíce nenápadný a nenarušoval vzhled vašeho domova.

Jelikož se jedná o chytré zařízení, v případě poplachu samozřejmě dostanete také upozornění na spárovaný mobil. To se hodí hlavně v situacích, kdy jste mimo domov, a poplašnou sirénu tedy nemáte možnost slyšet. Pokud je připojení k internetu nefunkční, bude Smart Smoke Alarm fungovat jako běžný, „hloupý“ detektor kouře či požáru.

V balení i s hubem

Možná vás zarazí, že v balení naleznete kromě detektoru také hub ve formě malé bílé krabičky s tlačítkem. Je třeba zejména proto, že hlásič samotný se nepřipojí k vaší chytré domácnosti přímo přes Wi-Fi, ale (podobně jako většina z produktové řady Meross) se připojí právě k tomuto hubu prostřednictvím bezdrátové frekvence 433 MHz. Můžete k němu připojit až 16 detektorů kouře (případně další zařízení od Merossu), a hub poté připojíte k vaší Wi-Fi síti. Hub přitom zvládne všechna připojená zařízení vzájemně propojit, takže pokud například jeden ze senzorů detekuje kouř, upozorní vás na to i všechny ostatní.

Dobrou zprávou pro příznivce a uživatele HomeKitu je to, že Meross Smart Smoke Alarm je s tímto standardem kompatibilní. Další podporovanou platformou je pak SmartThings od Samsungu. Google Assistant či Amazon Alexa přicházejí zkrátka.

Shrnutí

Chytrý detektor kouře Smart Smoke Alarm od Merossu patří do té skupiny zařízení, kdy se modlíte, abyste je nikdy nepotřebovali. Ale když už je potřebovat budete, dokáže se „připomenout“ pořádně hlasitě. A taky vám poslat oznámení na telefon, pokud zrovna nejste v doslechu.

Co je fajn, je jednoduchá instalace a decentní, nenápadný vzhled. A taky to, že vše potřebné (detektor, baterie, hub, napájecí kabel k hubu i napájecí adaptér) je již v balení, takže stačí jen nainstalovat.

Co se mi příliš nepozdávalo, je nutnost použití hubu pro připojení k chytré domácnosti. Chápu, že pro více zařízení a jejich vzájemnou komunikaci je hub potřebný, ale pokud vám stačí jeden detektor, tak je to trochu „s kanonem na vrabce“. Pro někoho je také mínusem nekompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa.

Cena

A cena? Na oficiálním e-shopu je celá souprava Meross Smart Smoke Alarm Kit (s evropskou nabíječkou) za cenu 45,99 $, tedy cca. 1.088 Kč. Pokud chcete ušetřit, máme pro vás slevový kód DOTEKOMANIE10, který zadáte bezprostředně před platbou (PayPal či kreditní karta). Po jeho zadání je cena 978 Kč.

A pokud se spokojíte se samotným detektorem bez hubu (například jej už vlastníte), můžete zvolením této varianty ušetřit dalších 120 Kč.

Za poskytnutí detektoru děkujeme společnosti Meross.

