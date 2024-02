Nový OnePlus 12 má obří displej, baterku i megavýkonný čip. Pouze teď na něm ušetříte 2 500 Kč [komerční článek]

Nový OnePlus 12 pořádně přitopil vlajkovkám nejvyšších tříd. Novinka patřící mezi absolutní špičku na trhu zaujme nejvýkonnějším čipsetem Snapdragon, obřím displejem s extrémní svítivostí a pořádnou baterkou. Speciálně u Mobil Pohotovosti získáte OnePlus 12 v rámci předobjednávek se slevou 2 500 Kč.

Nekompromisní čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus 12 jako jeden z mála smartphonů na trhu disponuje nejvýkonnějším čipsetem Snapdragon 8 třetí generace, což znamená jediné – brutální výkon, který ocení všichni. A náruživí hráči především.

OnePlus 12 nabídne prostorný 6,82“ AMOLED displej s rozlišením QHD+, obnovovací frekvencí 120 Hz a pořádným jasem 4 500 nitů. Panel je také doplněn o melatoninovou ochranu, která se bude hodit před spaním, a také o technologii, která optimalizuje ovládání telefonu s mokrými prsty – ideální v případě, kdy prší nebo sněží. Výrobce slibuje i výjimečnou odolnosti díky sklu Gorilla Glass Victus 2.

OnePlus 12, 16GB/512GB předobjednáte už za 24 490 Kč (sleva 2 500 Kč)

(sleva 2 500 Kč) OnePlus 12R předobjednáte už za 17 490 Kč

Sleva 2 500 Kč na nejvyšší model

Co se týče foťáku, má OnePlus 12 rozhodně co nabídnout. Již tradičně na něm pracovala švédská špička Hasselblad a trojici zadních objektivů nakonfigurovala s rozlišením 50, 48 a 64 Mpx. Součástí je i přední 32Mpx selfie kamera. Nadstandardní je také kapacita baterie – 5 400mAh s podporou rychlého (100W) i bezdrátového nabíjení. Sleva 2 500 Kč bude platná jen do 20. února. Po tomto datu bude platná cenovka 26 990 Kč.

OnePlus nabízí i dostupnější model OnePlus 12R, který se náramně povedl jak po stránce designu, tak i co se výbavy týče. V předprodeji jej pořídíte už za 17 490 Kč.



