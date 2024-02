Zdroj: Mozilla

Mozilla představuje Mozilla Monitor Plus: Nová úroveň ochrany soukromí pro uživatele Firefoxu

Mozilla přichází s novým způsobem, jak chránit soukromí uživatelů online. Nová služba nazvaná Mozilla Monitor Plus nabízí placené předplatné za 8,99 dolaru měsíčně, které automaticky monitoruje osobní údaje na více než 190 webových stránkách, kde se prodávají informace datovým zprostředkovatelům. Pokud jsou vaše údaje nalezeny, Mozilla se snaží o jejich automatické odstranění.

Mozilla Monitor Plus přichází

Produktový manažer Mozilla Monitor, Tony Cinotto, uvedl, že společnost spolupracuje s firmou Onerep, která provádí tyto kontroly a následné žádosti o odstranění údajů. Zároveň Mozilla poskytne členům Plus návod, jak tyto kroky provést sami. Členové programu Basic Monitor získají bezplatnou kontrolu a jednorázové odstranění, s možností průběžných měsíčních kontrol zprostředkovatele dat.

Mozilla Monitor Plus navazuje na bezplatnou službu Firefox Monitor, kterou Mozilla zavedla v roce 2018. Poskytované informace mohou zahrnovat nejen základní údaje, ale také třeba trestní minulost nebo zájmy uživatele.Takové služby jsou běžné, ale mnoho lidí o nich neví. Mozilla Monitor Plus se snaží vyřešit tento problém a nabídnout spolehlivou možnost ochrany soukromí za přijatelnou cenu. Společnost si díky své pověsti a závazku k ochraně soukromí uživatelů získává důvěru.Mozilla Monitor Plus je nyní k dispozici za 8,99 USD měsíčně, zatímco základní verze zůstává zdarma. Tento krok představuje další snahu Mozilly v oblasti ochrany soukromí uživatelů online.

Zdroj: theverge.com



