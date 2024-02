Mladí k vybraným neomezeným tarifům získají AirPody jen za korunu nebo dvoutisícovou slevu na nákup zařízení [komerční článek]

Zdroj: DALL·E 3

Do nabídky Vodafonu se v únoru dostávají Samsung Galaxy A15 5G nebo Samsung Galaxy XCover7. V plném proudu jsou také další lákavé akce. Zákazníci, kteří si pořídí vybrané neomezené tarify pro mladé #jetovtobě, získají jako bonus AirPody nebo slevu dva tisíce na jakýkoliv chytrý telefon, tablet a příslušenství v nabídce. Při kombinaci tarifu, pevného internetu a Vodafone TV lze i nadále ušetřit až pět tisíc korun.

Samsung Galaxy A15 5G je novinkou v populární řadě A jihokorejského výrobce. Telefon nabízí prostorné úložiště, které snadno uchová vzpomínky nebo důležité pracovní dokumenty bez toho, aby se uživatelé museli zdržovat neustálým promazáváním. Díky podpoře rychlé 5G sítě si navíc užijí sledování videí a dalšího online obsahu kdekoliv, a to na displeji s Full HD+ rozlišením. Cena je 5 577 Kč.

Další únorovou novinkou z dílny Samsungu je model Galaxy XCover7. Je vhodný zejména pro ty zákazníky, kteří preferují spolehlivé a odolné přístroje, a na rozdíl od většiny telefonů na trhu má uživatelsky vyměnitelnou baterii. Ani u odolného telefonu není potřeba rezignovat na kvalitní výbavu, ve které nechybí výkonný procesor a nově i podpora rychlých dat 5G či eSIM. Stojí 8 977 kč.

Ačkoliv je nabídka nejnovějších smartphonů nesmírně pestrá, ne každý ale potřebuje zcela nový model. Repasované telefony z druhé ruky jsou vhodné pro každého, komu záleží na snižování množství odpadu, kdo rád šetří svoji peněženku a kdo potřebuje ověřený funkční telefon. Zajímavou cenu bez přináší i další únorová novinka – a po kompletním servisu připravený Apple iPhone 13 mini 128 GB – REFURBISHED, tentokrát v temně inkoustové barvě a s dvouletou zárukou. Lze jej pořídit za 16 201 Kč.

Za zmínku stojí i několik telefonů, které do nabídky přibyly ve druhé půlce ledna. Zákazníci si mohou od té doby u Vodafonu pořídit například Motorolu Moto G34 5G, HONOR Magic6 Lite 5G nebo mobilní telefony z nové řady Samsung Galaxy S24. Od ledna je také možné zakoupit celkem tři novinky z řady Xiaomi Redmi Note 13 a pozor, pokud se společně s nákupem vybraných modelů zákazník zaregistruje na stránkách www.xiaomipromo.cz a přidá recenzi, může získat jako bonus chytrý náramek nebo sluchátka.

Tablet nebo pouzdro k nákupu jako dárek

Za nákup nového mobilního telefonu náleží zákazníkům hodnotné dárky i v únoru. Třeba při pořízení telefonu HONOR Magic6 Lite 5G 256 GB Emerald Green nebo HONOR Magic6 Lite 5G 256 GB Midnight Black zákazník může získat HONOR Pad X8 WiFi 4 GB RAM + 64 GB ROM BLUE HOUR. I když je tablet běžně k dostání za 3 390 Kč, u Vodafonu zákazníci zaplatí jen symbolickou korunu navíc. Nabídka je platná do konce února nebo do vyprodání skladových zásob.

S prázdnou neodejdou ani ti, kteří mají v hledáčku model vivo Y55 5G Starlight Black. Při nákupu do konce března nebo do vyprodání zásob mohou jen za korunu získat silikonové pouzdro a vivo fotbalový míč. Nezáleží ani na tom, zda zákazník využije kamennou prodejnu nebo e-shop, akce je připravena pro každého.

Zařízení se slevou až 8 000 Kč nebo AirPody jen za korunu

I nadále mohou zákazníci při kombinaci služeb získat výraznou slevu na nová zařízení, a to až 5 000 Kč. Stačí si pořídit u Vodafonu tři služby (mobilní tarif, pevný internet a Vodafone TV), zastavit se v prodejně a vybrat si dle libosti. Slevy náleží i při kombinaci s tarifem a u vybraných zařízení dosahují výše až 8 000 Kč. Podrobné podmínky jsou k dispozici na webových stránkách.

Vodafone připravil také lákavou akci pro mladé, kterou mohou využít až do dovršení 26 let. K vybraným neomezeným tarifům #jetovtobě je nyní možné získat sluchátka Apple AirPods 3. generace jen za jedinou korunu. Nabídka platí pro nové zákazníky a potrvá až do vyprodání zásob. Pokud ale zrovna sluchátka nechtějí nebo nepotřebují, mohou získat alespoň slevu dva tisíce korun na jakékoliv nové zařízení v nabídce. Detailní nabídka je k nahlédnutí na webových stránkách.



