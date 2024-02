Microsoft Copilot přichází s novými funkcemi, které se týkají především designu

Copilot, váš každodenní společník v digitálním světě, se právě dočkal velkého upgradu. Jestliže jste se dosud spoléhali na jeho schopnosti, připravte se na ještě lepší zážitek. Nový Copilot má v zásobě několik kousků, které vás opravdu překvapí.

Copilot se právě dočkal vylepšení, která jsou vystavena v plné parádě v reklamní kampani na Super Bowl LVIII. A co vlastně přináší nový Copilot? Podle Yusufa Mehdiho, marketingového mistra společnosti Microsoft, se můžete těšit na plno novinek. Představte si svět, kde umělá inteligence není jen počítačovým programem, ale skutečným společníkem, který vám pomáhá ve všech aspektech digitálního světa. Copilot se nezastavil už jen na vytváření textů, teď umí vytvářet i obrázky. Nové možnosti úprav obrázků přímo během chatu jsou nyní k dispozici uživatelům v USA, Velké Británii, Austrálii, Indii a na Novém Zélandu.

We have also now fully shipped Deucalion, a fine tuned model that makes Balanced mode for @Microsoft Copilot richer and faster. pic.twitter.com/pGrrhVnTYS

— Jordi Ribas (@JordiRib1) February 7, 2024