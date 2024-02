Google testuje adaptivní režim citlivosti dotyku v systému Android 14 Beta

Zdroj: Dotekomanie.cz

S příchodem chladného počasí a nutností nosit rukavice se může používání telefonů s dotykovým displejem stát obtížným. Společnost Google však může mít řešení. Podle nedávných zpráv by se mohlo stát, že v budoucí verzi systému Android 14 bude k dispozici funkce adaptivního dotyku, která umožní telefonu automaticky upravit citlivost obrazovky podle okolního prostředí a aktivity uživatele.

Android: adaptivní režim citlivosti dotyku

Při procházení nejnovější beta verze systému Android 14 byly objeveny náznaky této funkce. Zatímco Google oficiálně tuto funkci neoznámil a není zaručeno, že se skutečně objeví ve finální verzi, ukazuje to na snahu společnosti přinášet inovace, které zlepšují uživatelskou zkušenost. Aktuálně má telefon Pixel 8 schopnost rozpoznat, kdy je na něm nainstalován ochranný kryt obrazovky, a nabídnout možnost zapnutí režimu ochrany obrazovky. Tento režim přizpůsobí citlivost obrazovky podle toho, jak je telefon používán s ochranným krytem. Nový adaptivní režim dotyku by tento proces ještě více automatizoval, přičemž by telefon automaticky detekoval okolní prostředí a činnosti uživatele a upravil citlivost obrazovky podle potřeby.

Zjištěné řetězce kódu v beta verzi systému Android 14 naznačují možnost automatického přizpůsobení citlivosti obrazovky. Telefon by tak mohl rozpoznat, když je používán v dešti, s rukavicemi nebo s ochranným krytem obrazovky a přizpůsobit citlivost dotyku tak, aby byla co nejefektivnější. Zatím nejsou známy detaily o tom, jaké události v prostředí by mohly spustit adaptivní režim obrazovky, ale spekuluje se, že by to mohlo být součástí aktualizace systému Android 14 v červnu. Do té doby můžeme jen doufat, že se o této funkci dozvíme více a že přinese skutečné vylepšení uživatelské zkušenosti s dotykovými telefony.

