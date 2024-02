Google Pixel telefony získávají další úroveň zabezpečení díky hlubší integraci s Passkeys

Svět hesel a uživatelských jmen prochází revolucí, kterou započal projekt, v jehož čele je Google další společnosti. Google představila nový koncept „passkeys“ (přihlašovacích klíčů), ambiciózní krok směrem k nahrazení klasické kombinace uživatelského jména a hesla, která provází internet od jeho začátku. Passkeys využívají moderní metody autentizace, jako je otisk prstu, rozpoznání obličeje nebo PIN kód, a stávají se první linií obrany při odemykání mobilních zařízení a správců hesel.

Pixely nově s integrovanými Passkeys

V prosinci 2023 Google představil součást aktualizace Pixel Feature Drop, a to nový prvek pro Google Password Manager – možnost upgradu na passkey. Tato inovace umožní uživatelům snadno zjistit, které z jejich uložených účtů podporují passkey, a následně je jednoduše aktualizovat na pár kliknutí. Tato skvělá funkce je nyní dostupná na všech modelech Pixel od Pixel 5a včetně, a dokonce i na Pixel tabletech. Pro majitele ostatních zařízení není důvod k obavám, protože Google plánuje tuto funkcionalitu v budoucnu rozšířit i na ně.

Ve spolupráci s řadou renomovaných společností Google zajistí, aby byl upgrade na passkey snadný pro co nejvíce uživatelů. Mezi partnery patří například Adobe, Best Buy, DocuSign, eBay, Kayak, Money Forward, Nintendo, PayPal, Uber a Yahoo Japan. A není to vše – do seznamu se brzy přidá i oblíbená platforma TikTok. Google Password Manager provede uživatele k přesnému místu v aplikacích a službách partnerů, kde mohou provést upgrade na passkey, což výrazně zjednodušuje celý proces. Je to nejen krok směrem k bezpečnější digitální budoucnosti, ale i pohodlnějšímu a efektivnějšímu uživatelskému zážitku.

Zdroj: androidauthority.com