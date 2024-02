Facebook čelí žalobě ve výši 3,8 miliard dolarů kvůli masivnímu shromažďování osobních dat

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Facebook, největší sociální síť , nyní čelí významné právní výzvě ve Velké Británii. Právní akademička Liza Lovdahl Gormsen podala žalobu na společnost ve výši 3,8 miliardy dolarů za obvinění z masového sběru dat 45 milionů uživatelů ve Spojeném království. Tento případ, který odhaluje hluboké otázky o ochraně soukromí a etice shromažďování dat, by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro celý průmysl sociálních médií.

Facebook čelí další žalobě

Žaloba tvrdí, že Facebook měl přístup k údajům uživatelů na jiných platformách, včetně Instagramu, a využíval své dominantní postavení na trhu k vyhýbání se náležitému odškodnění. To naznačuje, že společnost nezákonně shromažďovala a zpeněžovala osobní údaje, aniž by uživatelům poskytla adekvátní kompenzaci za komerční hodnotu jejich dat. Odpověď společnosti Meta, která nyní vlastní Facebook, byla kategorická: obvinění označila za „zcela neopodstatněná“ a zdůraznila své odhodlání bránit se. Meta také upozornila na ekonomickou hodnotu, kterou jejich platformy poskytují uživatelům, a na investice do nástrojů, které umožňují uživatelům kontrolovat, jaké informace sdílejí.

Tento případ přichází po nedávném urovnání případu Cambridge Analytica, kde Facebook souhlasil s tím, že zaplatí 725 milionů dolarů. To zdůrazňuje rostoucí tlak na technologické firmy, aby zodpovídaly za své postupy shromažďování dat. S rostoucím povědomím o ochraně soukromí a osobních údajů se zdá, že veřejnost i právní systémy požadují vyšší transparentnost a odpovědnost od technologických gigantů. Výsledek tohoto případu může mít významný dopad na sociálních sítě a mediální giganty a na budoucí praxi shromažďování dat. Jestliže soud rozhodne proti Facebooku, mohlo by to vést k významnému finančnímu odškodnění pro miliony uživatelů a mohlo by to posílit ochranu osobních údajů na globální úrovni. Případ také slouží jako připomínka neustálého boje mezi ochranou soukromí a komerčními zájmy ve světě digitálních technologií.

Zdroj: androidheadlines.com



