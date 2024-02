Co čekat od obřího reproduktoru za 2,5 tisíce Kč? Buxton BBS 9900 překvapil [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zcela nový a poměrně velký bezdrátový reproduktor Buxton vypadal jako další laciná napodobenina JBL reproduktoru pro mládež na pouštění hlasité rádoby hudby do parku. Novinka od Buxtonu BBS 9900 však překvapila. Mládeži bych ho i půjčil, ostudu s ním neudělají, pokud nebudou na maximální hlasitost pouštět písně s dominantními basy.

Najde si však i jiný účel? Zcela jistě. Jeho poměrně vyvážený, ne však dokonalý zvuk, je vhodný prakticky kamkoli, kde potřebujeme pro menší skupinu lidí reprodukovat hudbu, nebo ozvučit filmové promítání. V dané cenové kategorii kolem 2,5 tisíc Kč jsem se setkal s hrůzostrašnými kousky. Buxton však krásně překvapil.

Buxton BBS 9900 má jen tři neduhy:

je moc veliký při maximální hlasitosti jej není vhodné poslouchat baterie nemá dokonalou výdrž a dlouho se nabíjí slabý kodek SBC

Pozitivních vlastností je více:

reprodukce zvuku v této cenové kategorii je úžasná hlasitost vyplní dostatečně velký prostor, i ten otevřený basy si člověk užije (při snížené hlasitosti) různorodá konektivita (snadné a rychlé připojení přes BT) nabízí možnost přehrání FLAC či APE souborů

Vzhledově příjemný macek

Tahat s sebou 2,2 kg váží reproduktor není zcela příjemné, v prostoru zabírá dost místa, ale výsledná zvuková produkce ospravedlňuje jeho rozměry. Buxton BBS 9900 jsem nesčetněkrát převážel a přenášel, často byl v kontaktu s jinými materiály a nezaznamenal jsem žádné poškození materiálu. Je poznat, že potah je kvalitní a vydrží. Nechal jsem jej jednou na mírném mrholení a tento kontakt s vodou vydržel. Má ochranu IPX7 a evidentně zafungovala.

Světelný doprovod a nedomyšlená tlačítka

Designově je váleček příjemný na pohled, velice krásně je zpracován boční výstup reproduktorů. Na kruhové plotně s logem Buxton je krásně při přehrávání basů viditelné, jak na rázy a jak se nápis rozostří při dunění. Tyto tzv. pasivní zářiče pomáhají s lepší reprodukcí basů. Navíc jsou decentně doprovázeny led podsvícením, které není nijak rušivé, je však vkusně zakomponované. Světelný doprovod nekoresponduje s přehrávanou skladbou, spíše pomalu dýchá, na škodu to však není.

U rozložení tlačítek umístěných na horní straně postrádám snadnou orientaci. Na jedné straně je zapínání a na druhé je NFC. Bez koukání nejdou tlačítka rozlišit, jsou stejně veliká, hapticky nevýrazná. Často se mi stávalo, že jsem mačkal NFC místo zapínání. Obdobně jsou na tom i tlačítka hlasitosti s handsfree. Totožná, snadno od sebe nerozeznatelná. Navíc u tlačítka pro hovor je zakomponováno i tlačítko pauza/play, které funguje pouze jako pauza. Nikdy se mi nepodařilo skladbu znovu spustit, jen zastavit. Pomocí dvojkliku na zmíněné tlačítko lze měnit i zbarvení po bocích reproduktoru.

Zavoláte si a i ho snadno přenesete. Odolný je dosti

Zmíněné handsfree není až zas tak příjemné, druhá strana si stěžovala na horší srozumitelnost hovoru. Musel jsem se naklonit nad reproduktor, abych byl slyšet lépe. Když jsem nebyl k reproduktoru seděl či stál a nebyl k němu nakloněn, reportovala druhá strana, že slyší hůře, musela vyvinou úsilí pro to, aby mi dobře rozuměla. Bylo potřeba mluvit výrazně hlasitěji, abych byl srozumitelný. Reprodukce mluveného slova od protistrany byla naprosto v pořádku. Volat přes reproduktor se moc nevyplatí, nevidím v tom reálné využití, zvláště když mikrofon není něco extra.

Pro přenos Buxtonu BBS 9900 je připraven popruh s kovovými karabinami. Popruh je naprosto ideální, bez něj by takový macek nešel snadno přenášet. Popruh není nijak nevkusný, akorát bych ocenil černé karabiny, ne jasné stříbrné. Zařízení skvěle drží na jakémkoli povrchu. Robustní pogumované nožky zajišťují dobrou oporu. Stejně tak jsou pogumované okraje, které chrání před poškozením z boku reproduktoru.

Baterie, co moc nevydrží

Buxton BBS 9900 je možné použít jako powerbanku, při kapacitě 4 400 mAh hodin je to naprosto zbytečné. Reproduktor má navíc vydržet osm hodin přehrávání, ale toho se mi nepodařilo dosáhnout. Maximálně jsem byl na necelých šesti hodinách, čím vyšší hlasitost, tím kratší život baterie. Indikátor stavu baterky pomocí čtyř led světýlek mizí před očima a těsně před vybitím reproduktor přerušuje přehrávání nepříjemným častým hlášením o nízké baterce. Právě nízká kapacita je velikým nedostatkem.

Pokud reproduktor berete ven, počítá se s vyšší hlasitostí přehrávání. Je tedy nezbytné pamatovat na to, že jej musíte nabít. Pokud jej máte postavený stále na stejném místě, je lepší mít jej umístěný v blízkosti nabíječky, nebo mít jej stále napojený, pokud jej používáte na přehrávání hudby z PC, protože výdrž není zrovna valná.

Pozitivní je, že nabíjení probíhá pomocí USB-C a nikoli skrze microUSB. Rychlost nabití doplna je uváděna šest hodin, což je další slabost jinak skvělého reproduktoru. Osobně jsem přestal měřit délku nabíjení po čtyřech hodinách, na více jsem neměl trpělivost.

Hudební požitek? Ano, ale ne za všech okolností

Při maximální hlasitosti si poslech hudby z BBS 9900 neužijete, reproduktor nezvládá čistou reprodukci a přidává různé nepříjemné artefakty, které výrazně kazí poslech. Basy začnou šumět, znít plastově, nepřirozeně, ze zvuku se ztrácí jasnost, vše se slívá dohromady a vychází z něj nepříjemná kakafonie. Problém s kvalitou reprodukce začíná kolem 75 % hlasitosti výše. Největším problémem jsou basy. Buxton sice nabízí technologii Power Bass, která si má poradit s kvalitní reprodukcí hloubek, ale tento model při vyšší hlasitosti toho není schopen. Pokulhávání při hlasitém přehrávání je znatelné v uzavřeném prostoru, v otevřeném prostranství je sice neduh znatelný, ne však tolik.

Impedance je 4 Ω a nabízí tak větší výstupní hlasitost reproduktoru, myslím si, že by 8 Ω poskytl lepší zvukový výstup i za cenu snížené maximální hlasitosti. Osazen je čtyřmi reproduktory: 2 x 20 W basový a 2 x 5 W na výšky (RMS). Směřují jednostranně, na místě, kde je logo Buxton. Ocenil bych 360° zvuk, když je reproduktor určen pro venkovní využití a ideálně i směřování reproduktorů výše, směrem k ovládacím prvkům, protože málokdy je možné umístit reproduktor na vyšší místo, aby šel zvuk shora dolů. Zařízení je často umístěno níže, než jsou uši posluchače, bylo by fajn nechat i takto směřovat zmíněné reproduktory.

Pokud však nevyužijeme maximální hlasitost, je zvuková reprodukce a podání basů chvalitebné. Samozřejmě v dané cenové hranici. Měl jsem možnost naposlouchat reproduktory v různých cenových kategoriích, od několik set do stovek tisíců i miliónů korun. V cenovce pod tři tisíce si Buxton BBS 9900 vede velice slušně. Myslím, že v této cenové kategorii se stěží najde kvalitnější reproduktor v kvalitě reprodukce a nabízeným vysokým výkonem 50 W RMS. Maximální výkon je sice uváděn 80 W, ale pro RMS je podstatná a realisticky vypovídající hodnota, co reproduktor dokáže konstantě zvládat.

Využijete venku a při akcích s přáteli, k televizi doma moc vhodný není

Není možné od něj čekat hudební pohlazení a ponoření se do vod čistého a kvalitního poslechu hudby. Přeci jen se jedná o bezdrátový reproduktor, cílící na použití v jiných podmínkách, než by hledali audiofilové. Na párty, do tělocvičny, na grilovačky a do parku s kamarády naprosto ideální využití, domů na stabilní využití bych jej však nevolil. K posteli je moc veliký, k PC taktéž. Velice skvěle se na něm poslouchá mluvené slovo, to je čisté, jasné a bez jakýchkoli rušivých artefaktů. Pokud by měl být využít v domácnosti, mohl by najít využiti v kuchyni pro poslech rádia či v garáži či dílně, kde je často potřeba mobilita zvukového výstupu.

Chybí aplikace pro lepší správu, i tak je ve své kategorii skvělou volbou

Přehrávání je možné díky BT 5.0 a skrze kodek SBC. Přítomno je propojení i přes 3,5 mm jack (AUX-in), ale osobně mi chybí HDMI pro možnost kvalitnějšího přenosu nahrávku. Buxton BBS 9900 poskytuje vysokou hodnotu citlivosti v podobě 97 dB, což je v této kategorii skvělá hodnota.

Chybí mi možnost propojení Buxtonu s telefonem skrze aplikaci, kde bych mohl nastavit vlastní ekvalizér, zvolit intenzitu basů či si přednastavit různé režimy pro přehrávání typů hudby, nebo snadno změnit led podsvícení zářičů.

Celkově však vnímám Buxton BBS 9900 jako bezkonkurenční koupi v ceně do tří tisíc pro ty, kteří hledají parťáka na ven. Zde nemůžete sáhnout vedle i při zmíněných neduzích.



Domů Recenze Co čekat od obřího reproduktoru za 2,5 tisíce Kč? Buxton BBS 9900 překvapil [recenze]

Následující článek Připravované Realme 12+ se představí tento měsíc [aktualizováno] Předchozí článek Vivo finišuje s novinkou Y100t 5G Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama