Zdroj: Google

Už je to celá řádka let, co Messenger přišel s chatovacími bublinami. Jednalo se o tak populární funkci, že jsme se nakonec dočkali přímé podpory v Androidu, konkrétně u verze 11. Od té doby ale Google nezavedl nějaké vylepšení nebo neaplikoval nějakou znatelnou úpravu. U Androidu 15 se to ale změní.

Chatovací bubliny v novém?

Webu AndroidAuthority se podařilo objevit části zdrojového kódu v Androidu, respektive v jeho beta verzi QPR3, že se pracuje na úpravě pro chatovací bubliny. V tomto případě ale zatím víme jen o modifikaci pro tablety a zařízení s větším displejem, kam se mohou započítávat i vetší mobily s ohebným displejem.

Novinka obsahuje nové umístění pro aktivaci bublin, respektive pro jejich zobrazení. Na spodní straně displeje v liště přibude na pravé straně jeden proužek navíc. Pakliže po něm přejedete prstem nahoru, zobrazí se jedna větší bublina. Ta bude obsahovat plus pro zahájení konverzace a také další konverzace.

Po kliknutí na konkrétní kontakt se otevře větší okno s konverzací. Zde pak budete moci využívat možnosti konkrétní aplikace, která podporuje bubliny. Jde o trochu jiné zobrazení než v případě mobilů a možná je i praktičtější. Navíc vám nikde nebude poletovat shluk konverzací.

Jedná se ale o první pohled na tuto přepracovanou funkcionalitu pro tablety. Je otázkou, jestli si Google chystá nějaké novinky i pro mobily, případně jestli se novinka objeví rovnou v Androidu 15.

Zdroj: androidauthority.com



Domů Články Ostatní Chatovací bubliny dostanou po delší době vylepšení

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama