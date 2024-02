BOE poráží Samsung v segmentu skládacích displejů

Zdroj: gizmochina

Jihokorejský gigant Samsung byl ještě do nedávna světovou jedničkou v prodejích přístrojů se skládacím displejem. Poptávka po těchto přístrojích stále roste, časy se mění a čínská společnost BOE se dostala do čela žebříčku prodejů skládacích displejů za 4. čtvrtletí roku 2024. Předstihla tak dlouholetého lídra, displejovou divizi korejského koncernu Samsung Display. Podle údajů Supply Chain Consulting (DSCC) patří BOE za sledované období tržní podíl 42 %, zatímco Samsung Display se musel spokojit s podílem 36 %.

Investice se začínají vyplácet

Čínská společnost BOE do výzkumu a vývoje skládacích displejů dlouhodobě masivně investovala, a nyní se jí to vyplácí. Za vzestup a vrchol tohoto segmentu displejů BOE do značné míry vděčí masivní poptávce od společnosti Huawei, jednoho z největších hráčů na poli mobilních technologií. Nákup skládacích displejů totiž u Huawei ve sledovaném období vzrostl o impozantních 122 %.

Kromě vzestupu BOE je pak druhou stranou rovnice významný pokles Samsungu, který zažívá svůj nejvýraznější mezikvartální pokles z tržního podílu 76 % (3. čtvrtletí) na 36 % (4. čtvrtletí). Tento „sešup“ tak zdá se ukončuje nepřetržitou pětiletou dominanci Samsungu na celosvětovém trhu skládacích OLED displejů.

Aktuální čínská dominance

Čínské partnerství mezi BOE a Huawei tak změnilo zavedené pořádky, a za 4. kvartál 2023 je katapultovaly na první místo. BOE je díky dodávkám pro Huawei a řadu čínských OEM výrobců na čele žebříčku prodejů skládacích displejů, a Huawei předstihl Samsung v počtu odebraných skládacích displejů, mezičtvrtletně vykázal nárůst 122 %. Neočekává se ovšem, že tento stav bude trvat delší dobu. Samsung se snaží „vrátit úder“, a ve druhém čtvrtletí 2024 se očekávají masivní dodávky displejů od divize Samsung Display pro přístroje vyráběné Samsung Electronic. Do konce roku Samsung mimo jiné uvede na trh další skládací telefony, zejména nejnovější generaci velmi populárních modelů Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6.

Podle některých zdrojů pracuje na svém vlastním skládacím smartphonu i společnost Apple, nicméně jeho uvedení se očekává nejdříve v roce 2026.

