WhatsApp se otevře jiným komunikačním platformám

V poslední době jde vidět, jak velké společnosti začínají řešit Digital Markets Act (DMA) Evropské unie. Jedná se o legislativu zaměřující se i na tzv. strážce brány, tedy služby, které mají významný podíl a mohly by omezovat konkurenci. Do této kategorie je zařazena i komunikační platforma WhatsApp. Nyní se začínají více objevovat důsledky a chystané změny.

WhatsApp se otevře

Vzhledem k tomu, že WhatsApp by uveden jako strážce brány, bude muset nabídnout možnost interoperability. Zní to skoro zlověstně, ale ve výsledku to znamená, že nebude nutné mít WhatsApp účet k tomu, abyste si s někým na této platformě psali. Už minulý rok jsme zaznamenali první přípravy a dnes zde máme další posun.

Jak můžete vidět na obrázku výše, do aplikace bude přidána sekce věnovaná komunikaci skrze alternativní služby, tzv. chaty třetích stran. V tomto ohledu se může jednat například o platformu Signal. To by znamenalo, že mohou mezi sebou uživatelé platforem WhatsApp a Signal komunikovat, přičemž nebude nutné, aby uživatel ze Signalu musel mít WhatsApp účet.

Jsou zde i podmínky, jako je třeba zachování end-to-end šifrování, takže komunikace bude zabezpečená. Je ale otázkou, jaké služby budou podporovány. Zde je nutné, aby služby třetích stran podporovaly otevřené standardy pro jednodušší implementaci. Novinka byla zaznamenána v beta verzi WhastApp aplikace pro iOS. Je tak možné, že se dostane velmi rychle do stabilní verze.

