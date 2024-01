WhatsApp pracuje na možnosti měnit barvu ikony a dalších prvků aplikace

Zdroj: Dotekománie

Ačkoliv do aplikace WhatsApp, která je nejpopulárnější aplikací pro online chat a hovory, přichází mnoho nových funkcí, jednou z oblastí, která je tak trochu pomíjená, je možnost přizpůsobení samotné aplikace. Podle nejnovějších zpráv WhatsApp testuje možnost přizpůsobení vzhledu aplikace.

WhatsApp pracuje na změnách vzhledu

Jak informoval web WABetaInfo, první náznaky se objevily v testovací verzi aplikace pro iOS s číslem sestavení 24.1.10.70. Tato beta verze prozatím není přístupná veřejně beta testerům. Je pravdou, že WhastApp v porovnání například s konkurenčním Telegramem, nenabízí tolik možností, jak si aplikaci upravit po stránce vzhledu. Již zmiňovaný Telegram například umožňuje změnu barvy ikony nebo chatovacích bublin. WhatsApp v současné době umožňuje změnit pouze tapetu pozadí pro chaty nebo měnit světlý a tmavý vzhled dle nastavení v systému iOS.

Podle toho, co zveřejnil web WABetaInfo se zdá, že WhatsApp pracuje ne změně, která by umožnila přeci jen více úprav vzhledu. Jednou by měla být možnost měnit barvy ikony na ploše. Vedle toho by také mělo být možné měnit barevný akcent prvků v aplikaci, který je aktuálně laděný do modré barvy. V tuto chvíli jsou tyto nové funkce testovány a není jasné, kdy se dostanou do ostré verze mezi všechny uživatele. Ale určitě se můžeme těšit na další praktickou novinku, které do aplikace snad brzy dorazí.

