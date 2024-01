Zdroj: Realme

Čínská certifikační agentura TENAA vydala důležité certifikace chystaným telefonům od společnosti Realme, které zřejmě poprvé poznáme v řádu několika týdnů. Databáze zahrnuje zařízení s přesným označením RMX3841 a RMX3843. Zatímco od samotného výrobce se očekává odhalení dvojice Realme 12 Pro a 12 Pro+. Ovšem ještě předtím generální ředitel stihl vydat otevřený dopis oznamující nový standard značky.

V jiných stopách

Záznam sice neobsahuje žádné prvky ze seznamu výbavy, ale zveřejněné fotografie prozrazují více než dost. Zadní strana si přebírá zpracování z kůže po předchozí generaci. Naopak v případě vystupujícího ostrůvku pro objektivy fotoaparátu se jednoznačně inspirovali u nedávného modelu GT5 Pro. Absence bočního skeneru otisků prstů nahrává myšlence, že dojde k ukrytí přímo pod čelní AMOLED displej.

Snímek bílého provedení odkrývá nápis „20X“ a ten může mít spojitost s digitálním přiblížením u teleobjektivu. Navíc firma už dříve prozradila nasazení periskopového snímače přes jednu reklamní upoutávku, což by mohlo spíše odpovídat řešení Realme 12 Pro+.

Zmiňovaný dopis vyvěšený na oficiálních stránkách mimo jiné představuje upravený slogan „Make it real“, který bude mít za úkol oslovovat především mladé zákazníky. Připraveny jsou dlouhodobější investice s cílem podpořit značku Realme v dalším růstu. Nakonec změna by se do budoucna měla projevit i u loga.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, myfixguide.com, gizmochina.com



Domů Články Realme 12 Pro se zakrátko ukáže oficiálně

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama