Google Play chce generovat FAQ pomocí umělé inteligence [aktualizováno]

Aktualizace 4. 1.

V listopadu se objevily náznaky, že by v Obchodě Play mohl Google nasadit umělou inteligenci pro často kladené dotazy u aplikací a her. Zatím jsme nevěděli, jak by novinka mohla vypadat, ale zřejmě došlo k posunu ve vývoji. Verze 39.1 již obsahuje vylepšený zdrojový kód, díky čemuž bylo možné vynutit tuto novou funkcionalitu. V podstatě bude novinka v detailu aplikace a dostane svou sekci. Bude zatím čistě textová. Navíc je zde jasně definované, že tato sekce je generována pomocí Google AI.

Původní článek 22. 11.

Jak zjistil portál SpAndroid při detailním zkoumání verze 38.4.12 Google Play, zdrojový kód obchodu obsahuje několik řetězců kódu naznačujících úmysl Googlu nasadit nástroje umělé inteligence při vytváření FAQ (Frequently Asked Questions, česky Často kladené otázky). Konkrétně se jedná o FAQ v sekci „Aplikace a hry“.

Texty v analyzovaných řetězcích

Jeden z řetězců objevených v APK souboru obsahuje text „Uživatelé mohou získat odpovědi na často kladené otázky od Google AI“. Zdá se tedy, že Google pracuje na tom, aby vylepšila svého AI chatbota Bard tak, aby dokázat vytvářet právě zmíněné FAQ.

Další objevené řetězce se týkají těchto témat:

Odpovědi na FAQ

FAQ týkající se her

FAQ týkající se aplikací

SpAndroid ovšem také objevil dva řetězce týkající se AI, které po aktivování nedělají nic. Nejenom že tedy zatím nemáme bližší představu o tom, jak by tyto FAQ vytvářené umělou inteligencí mohly ve skutečnosti vypadat, ale navíc se zdá, že Google je stále ještě ve velmi rané fázi vývoje. Z toho plyne, že novější verze APK obchodu Google Play mohou přinést nové informace.

Zpřísnění pravidel Google Play

Kromě tématu umělé inteligence můžeme registrovat ještě další novinku týkající se obchodu Google Play. Společnost Google totiž aktuálně zpřísnila pravidla pro vývojáře aplikací. Podle těchto pravidel bude muset aplikace testovat minimálně 20 jednotlivců po dobu nejméně 2 týdnů, než bude možné aplikaci publikovat v Google Play. Podle společnosti to má vést ke snížení počtu „nekvalitních“ aplikací, se kterými se uživatelé v aplikačním obchodě mohou setkávat.

V plánu na rok 2024 jsou mimo jiné také oficiální vládní „odznaky“ pro aplikace v Google Play.

