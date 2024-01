Nově v českých obchodech – Axon, Redmi Note a nové Galaxy A

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

ZTE AXON 30

Model Axon 30 je na dnešní dobu již starší mobil, ostatně byl představen v roce 2021. I tak do dnešního dne má technologický náskok oproti jiným modelům, jelikož je to jeden z mála mobilů, co mají ukrytý přední foťák pod displejem.

Specifikace ZTE AXON 30

displej: 6,92 palců, 2460 × 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 20.5:9, 10bit, 120Hz

procesor: Snapdragon 870

verze: 6/8 GB LPDDR5 RAM + 128GB (UFS 3.1) 8/12 GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 11 + MyOS11

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, 119° 5 MPx, 3cm makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx (pod displejem)

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 170,2 × 77,8×7,8 mm, 189 gramů

USB Type-C audio, DTS:X Ultra

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 4200 mAh + 55W

Redmi Note 13 Pro

Až nyní se objevuje v českých obchodech Redmi Note 13 Pro, ale dostupnost je omezena jen na několik obchodů. Nejnižší cena je 8 503 Kč, což je zajímavá suma za takto vybavený mobil.

Specifikace Redmi Note 13 Pro

displej: 6,67 palců, 2712 x 1220 pixelů (1.5K), OLED, 120 Hz, až 1800 nitů, 12-bit, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 7s Gen 2

verze: 8/12 GB LPDDR4X RAM + 128/256 GB UFS 2.2 16 GB LPDDR5 RAM + 512GB UFS 3.1

Android 13 + MIUI 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 8 MPx, 120° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

3.5mm audio jack, stereo, Dolby Atmos

IP54

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161,15 × 74,24 × 7,98 mm; 187 gramů

baterie: 5100 mAh + 67W

Samsung Galaxy A15 5G

Prosincová základní novinka s 5G se začíná objevovat v českých obchodech, přičemž cena je nastavena pod hranicí pěti tisíc korun.

Specifikace Samsung Galaxy A15 5G

displej: 6,5 palců, 2340 x 1080 pixelů, Super AMOLED, 90 Hz

procesor: Dimensity 6100+

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 13 + OneUI 6

Foťáky: zadní – 50 MPx 5 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na boku

rozměry: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm; 200 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

Samsung Galaxy A25 5G

Současně se objevuje také vybavenější model A25, ale zde je nutné si nachystat o dva tisíce korun více. I tak má velmi zajímavé specifikace. Navíc lze očekávat i delší podporu.

Specifikace Samsung Galaxy A25 5G

displej: 6,5 palců, 2340 x 1080 pixelů, Super AMOLED, 120 Hz, až 1000 nitů

procesor: Exynos 1280

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 13 + OneUI 6

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na boku

stereo

rozměry: 161 x 76,5 x 8,3 mm; 197 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W



