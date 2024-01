Infinix Smart 8 opět představen, má odlišné specifikace

Zdroj: Infinix

Infinix se snaží nabízet zajímavé a levné mobily, ale nějak moc se nesnaží u nejvyšší kategorie. Mezitím ale adoptuje strategii konkurence, kdy se pod jedním názvem dočkáme i několika rozdílných modelů. Příkladem je Infinix Smart 8, který již byl představen v minulém roce, ale nyní máme toto označení opět na scéně s novým mobilem.

Infinix Smart 8

Dá se říci, že výrobce použil stejný základ, ale došlo na obměnu některých specifikací. Například došlo ke snížením úložiště na polovinu. I procesor se změnil. Místo čipu do Unisoc zde máme Helio G36 od Mediateku. To má zřejmě dopad i na operační systém, takže společnost raději použila Android 13 Go, tedy systém s menší náročností na hardware.

V případě WiFi je podporován o něco modernější standard WiFi 5. Na zadní straně jsou stále dva foťáky, ale hlavní dostal více megapixelů. Konkrétně je k dispozici 50MPx snímač. Více změn se zde asi neodehrálo, aspoň soudě dle informací na oficiálních stránkách. Stále se ale jedná o mobil nižší třídy, což je vidět na displeji, který má jen HD+ rozlišení.

Odhadujeme, že tato verze Infinix Smart 8 zamíří i na evropský trh. Cena by se teoreticky mohla pohybovat kolem 2 100 Kč, ale kdy zamíří do našich koutů, zatím nevíme.

Specifikace

displej: 6,6 palců, 720 x 1612 pixelů (HD+), 90Hz, až 500 nitů

procesor: Helio G36

4GB RAM

úložiště: 64 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 13 Go+ XOS 13

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx AI kamera přední – 8 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio

čtečka otisků prstů na boku

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

rozměry: 163,6 x 75,6 x 8,5 mm; 189 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

