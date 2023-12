Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp v roce 2021 zavedl funkci „Zobrazit jednou“, který byla k dispozici pro zprávy, fotografie a videa. Nyní podle oficiálního oznámení WhatsApp zavádí tuto funkci i pro hlasové zprávy.

WhatsApp zavádí další užitečnou novinku

Funkce zobrazit jednou funguje tak, že pakliže před odesláním zprávy nastavíte toto omezení, druhé straně po zobrazení zpráva zmizí, což je šikovná věc, pakliže nechcete aby byla vaše zpráva jakkoliv zneužita. WhatsApp na svém blogu uvádí:

„S klidným svědomím můžete prostřednictvím hlasové zprávy sdílet i citlivé informace, třeba když příteli potřebujete přečíst údaje ze své kreditní karty nebo plánujete překvapení. Abychom zůstali konzistentní, hlasové zprávy s jednorázovým zobrazením jsou stejně jako fotky a videa jasně označeny ikonou jednorázového zobrazení a lze je přehrát pouze jednou.“

„Stejně jako všechny ostatní osobní zprávy jsou i hlasové zprávy s jednorázovým zobrazením ve výchozím nastavení opatřeny koncovým šifrováním. Jednorázové zobrazení je tak jen dalším příkladem našich neustálých inovací v oblasti ochrany soukromí.“

WhatsApp tuto novinku nyní zavádí pro všechny uživatele po celém světě a to jak pro Android, tak i pro iOS. Pokud by vás zajímalo, jako funkce Zobrazit jednou funguje, dozvíte se to zde.

Zdroj: theverge.com



Domů Články WhatsApp zavádí hlasové zprávy, které se samy smažou

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama