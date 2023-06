Zdroj: Vodafone

Vodafone One je nová služba, díky které máte telefonní číslo během 5 minut. Nabízí i tarify

Dlouho jsme zde neměli nějakou zcela novou službu od mobilních operátorů, která by se nějak výrazněji lišila. Vodafone ale překvapil a dnes představil službu Vodafone One. Ta výrazně zjednodušuje pořízení telefonního čísla, i jeho placení, aspoň podle mobilního operátora.

„Vodafone One představuje naši dlouhodobou strategii v poskytování telekomunikačních služeb. Nemusíte podepisovat smlouvy, chodit na pobočku, skládat jistinu nebo volat na linku. Žijeme v digitální době, proto nově dáváme lidem možnost si svobodně a nezávisle pořídit i spravovat své mobilní služby,“ říká Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

Vodafone One

Nová služba je na pomezí předplacené karty a běžného tarifu. Základní rozdíl je zde v placení, jelikož probíhá jen přes platební kartu. Nenabízí se ale standardní služby, tedy tarify. V rámci Vodafone One jsou k dispozici tři neomezené tarify, přičemž základní nabízí za 697 Kč měsíčně 4Mbps rychlost připojení. Super One přijde na 997 Kč a má 20 Mbps. Nejvyšší se jmenuje Premium One a stojí 1307 Kč měsíčně, zde je neomezená rychlost.

Že se nejedná o standardní službu svědčí i to, že Vodafone One má i svou dedikovanou aplikaci, kde můžete spravovat aktuální tarif. Jednou z výhod je absence jakéhokoliv úvazku či smlouvy. Dá se říci, že se v podstatě jedná o nejlepší předplacené karty, tedy s nejvyšší nabídkou služeb.

V rámci Vodaone One jsou k dispozici běžné fyzické SIM karty, ale operátor dává přednost eSIM, kterou můžete mít v mobilu do 5 minut. Je zde ale jedno podstatné omezení. Vodafone One nemá roaming, tedy kromě EU. Nelze tak využívat číslo mimo zónu 1. Navíc nelze využít služeb třetích stran. Všechny podrobné informace a odkazy na stažení aplikace najdete na oficiálních stránkách operátora.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Vodafone One je nová služba, díky které máte telefonní číslo během 5 minut. Nabízí i tarify

reklama reklama