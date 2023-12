Šťastné a Samsungové: Neseme vám nápady. Radost na Vánoce hromady [komerční článek]

Vánoce klepou na dveře a mnozí z nás právě vybírají poslední dárky pro své blízké. Bez ohledu na to, jestli už máte nakoupenou většinu dárků pro vaše blízké, nebo se teprve chystáte na vánoční nákupy, Samsung pro vás vybral to nejlepší ze svého sortimentu. Tyto dárky budou pod vánočním stromkem skvěle vypadat a zcela jistě přinesou radost každému.

Každý má jiné preference – někdo preferuje praktické, jiní zase dárky od srdce nebo s unikátním designem. Produkty z našich vánočních tipů kombinují všechny tyto aspekty. Díky speciálnímu bonusu od Samsungu je nyní možné ušetřit pěknou částku. Na vybrané produkty můžete získat cashback až do výše 10 000 Kč.

Kreativní, produktivní, univerzální

Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra nabízí maximální prostor pro práci i zábavu. Psát, skicovat, nebo kreslit myšlenkové mapy s dotykovým perem S Pen na 14,6″ displeji s křišťálově čistým obrazem nikdy nebylo snadnější. Navíc, přestože je Galaxy Tab S9 Ultra tablet, je možné s ním po připojení ke klávesnici a myši pracovat v režimu DeX podobně jako s počítačem. Výkonnosti pak pomůže funkce Multi Window, která nabízí možnost najednou zobrazit až tři aplikace ve třech viditelných oknech na displeji. Tablety i pero mají navíc nově taky odolnost vůči prachu a vodě s certifikací IP68, což se může nejednou hodit u nečekaných situací.

Telefon, co se přizpůsobí životnímu stylu

Špičkové parametry a funkce, ikonický design řady S a atraktivní barevná provedení. To je Samsung Galaxy S23 FE. Pod stromečkem potěší každého, kdo rád fotí a plní svoje sociální sítě těmi nejlepšími příspěvky nebo je fanoušek mobilních her. Galaxy S23 FE se předvede v obojím, zaujme třeba špičkovým rozlišením 50 MPix a zoomem, jenž zachytí každý detail. Samozřejmostí je osvědčená funkce nočního fotografování.

Výkonný proces a odpařovací komora podpoří účinné chlazení a neskutečný výkon při hraní her nebo streamování filmů. Srdce všech, kteří si dávají záležet na designu a aby jim vše ladilo, potěší výběr ze čtyř základních barevných provedení a dvou exkluzivních. Varianty Tangerine a Indigo jsou dostupné výhradně na webu samsung.cz.

Filmy i hry vždy po ruce

Přenosný 4v1 projektor The Freestyle od Samsungu v sobě snoubí vše, co si představíte pod pojmem zábava. Vytvořte si unikátní kino zážitek doma i na chalupě, zahrajte si hru s promítaným obrazem na stropě klidně z postele, pouštějte oblíbenou muziku na oslavě s přáteli a vytvořte si útulnou atmosféru s ambientním osvícení i ve stanu. The Freestyle nabízí nespočet různých využití, které můžete naplno využít doma, ale taky lehce sbalit na cesty. Výhodou je automatické nastavení i zabudovaný Smart systém. Zapomeňte na kabely a těžká zařízení a užijte si volnost při sledování audiovizuální obsahu s The Freestyle. Nyní ve vánoční nabídce s XBOX Game passem, originálním ovladačem a přenosnou baterií zdarma.

Elegantní a funkční. Do fitka i k obleku

Samsung Galaxy Watch6 Classic ukazují více než jen čas. Elegantní hodinky, které doplní každý outfit, nabízejí užitečné funkce, které pomohou k udržení zdravého životního stylu. Pokročilé senzory dokážou změřit tepovou frekvenci, složení těla, ukážou podíl tuku, vody i kosterního svalstva a pomůžou vytvořit zdravější návyky ve dne i v noci. Podrobná analýza spánku se zaměřuje na délku, cyklus ale i celkový fyzický a duševní odpočinek. Galaxy Watch6 Classic přinášejí funkci spánkového kouče, který ušije rady na míru každému nositeli.

Hodinky se pyšní tenčím rámečkem, o 20 % větším displejem a větší baterií. Pouhých osm minut na nabíječce zajistí dostatek energie na celou noc. Hodinky je navíc možné ovládat pomocí gest. Lze si tak vytvořit vlastní přístup k aplikacím, aniž by bylo potřeba hodinek se dotýkat. Samozřejmostí jsou vyměnitelné řemínky, které jde střídat podle vlastního vkusu a placení v obchodech. U pokladny stačí jeden pohyb.

Už nikdy žádné ztráty

Chytrý přívěšek Samsung Galaxy SmartTag2 nabízí celou řadu vylepšených způsobů, jak hlídat a sledovat cenné předměty. Připněte jej na klíče, k peněžence nebo i na batoh a mějte přehled o svých cennostech. Jednou z nejdůležitějších novinek je zbrusu nový režim ztráty, díky němuž uživatelé mohou zadat do přívěsku své kontaktní informace a krátkou zprávu. Pokud následně kdokoli najde jakýkoli předmět s přívěskem Galaxy SmartTag2, může ho pomocí telefonu oskenovat a zobrazit si zadané informace. Například na psím obojku tak SmartTag2 funguje jako známka s telefonním číslem majitele.

Skládací stroj na selfies a zážitky

Elegantní Samsung Galaxy Z Flip5 přinese pod stromeček unikátní zážitky a inspiraci. Kreativci ocení možnost personalizace. Milovníci focení zase větší Flex Window. Díky němu si teď vytvoříte ještě lepší selfies zadním fotoaparátem. Samotný telefon může při focení sloužit i jako stativ. Perfektní výsledek podpoří moderní umělá inteligence.

Nenechte se rušit. Kvůli nejdůležitějším notifikacím a zprávám nemusíte telefon ani otevírat. Flex Window nabízí miniaplikace na to nejdůležitější. Posuňte tvorbu vlastního obsahu na další úroveň. Jakýkoliv úhel nebo perspektiva nejsou pro Z Flip5 při natáčení a focení problém. Povedené funkce doplní elegantní design, díky němuž mezi ostatními vyniknete. Obaly na míru stylu pozvednou každý outfit, zkuste třeba designové kryty FlipSuit. A v neposlední řadě se vejde do každé kapsy.



