Sencor Sirius 2 – mini, střední a maxi repráček [recenze]

Společnost Sencor letos chrlí reproduktory na trh a my jsme dostali možnost vyzkoušet nové reproduktory řady Sirius 2. V nabídce jsou hned tři velikosti a stejně jako u nedávno testovaných Sencor SSS 6502 Hype je zde možnost vytvořit ze dvou stereo pár a dokonce to nemusí být ani stejná velikost. My se dnes všem třem novinkám podíváme na zoubek.

Konstrukce

Ve srovnání právě s nedávno testovanými Sencor SSS 6502 Hype (recenze) jsou dnes recenzované modely zpracováním o kousek výše. Látková tkanina působí lépe na dotek a především kryje reproduktory v podstatě ze všech stran kromě malého gumového ovládacího panelu. Novinkou je pak také kroužek barevných LED diod na vrchu, které blikají při přehrávání hudby všemi barvami a ukazují hlasitost při její změně.

Všechny tři modely jsou pak voděodolné se stupněm krytí IPX7, což se dnes pomalu stává standardem i u těchto dostupnějších reproduktorů. Na výběr pak máte ze čtyř pěkných barev, přičemž my testovali olivově zelenou, růžovou a černou. V prodeji je pak dále ještě námořnicky modrá.

Překvapilo mě, že velký model nemá přídomek “Maxi” jen tak bezdůvodně. Na poměry přenosných bezdrátových reproduktorů je totiž poměrně velký a v menším batohu zabere poměrně dost místa. Na výšku má 22,7 cm a jeho hmotnost je necelý jeden kilogram.

To střední model Sirius 2 váží zhruba polovinu a je samozřejmě menší a to jak na výšku, tak v obvodu. Za to naopak nejmenší Sirius 2 Mini má stejný obvod jako model Maxi, ale je seřízlý na výšku zhruba o polovinu. Svým tvarem je to tak o něco větší Homepod Mini.

Líbí se mi, že oproti předchozímu modelu zde již nejsou za mě otravné hlasové oznámení. Při zapnutí tak repráček neříká “Sencor”, ale jen zabzučí. To samé dělá při vypnutí nebo při dosažení maximální hlasitosti.

Konektivita

Pro bezdrátové propojení s vaším zařízením poslouží Bluetooth 5.0. Využít lze ale také drátové spojení 3,5mm jackem a nebo vložit do repráčku paměťovou kartu microSD.

Velice potěšující funkcí je možnost propojit dva repráčky navzájem a vytvořit tak stereo sestavu. Dokonce to nemusí být ani stejná velikost reproduktoru a lze tak spojit třeba Sirius 2 Maxi a střední Sirius 2. To jsme samozřejmě také vyzkoušeli a funguje to bez problémů, akorát v tomto spojení musíte počítat s tím, že každý reproduktor má mírně jiný zvukový výstup a výkon.

Zvuk

Vcelku logicky velkým rozdílem mezi všemi třemi velikostmi je zvukový výstup. Ten se překvapivě poměrně liší i svojí charakteristikou a to především mezi tím největším a dvěma menšíma. Právě model Sencor Sirius 2 Maxi nabízí velmi výrazné basy, na můj vkus až příliš a hodí se je v ekvalizéru mírně utlumit. Jinak se vám v nich totiž ztrácejí výšky.

Právě výšky pak také nejsou úplně 360 stupňové – jejich zvukový výstup směruje primárně z jedné strany, což mě překvapilo a u menších jsem toto nezaznamenal. Jeho celkový výkon je nicméně logicky největší a to 30 W, takže pohodlně ozvučí větší místnost. Uvnitř jsou schované tři zvukový výdechy a dva pasivní zářiče.

Střední model Sirius 2 má jinou, už o něco plošší zvukovou charakteristiku, což ale není na škodu. Jeho výstup je tak o něco vyváženější a není tak basový. Jeho výkon je 20 W a má o jeden zvukový výdech méně než Maxi model.

Nejmenší Sirius 2 Mini má velice podobnou zvukovou charakteristiku jako střední model, ale už logicky vzhledem k menší velikosti nemá tak silné basy. Při maximální hlasitosti také velice solidně ozvučí i větší místnost, jen je to takové trochu křiklavější. To ale platí v podstatě pro všechny tři modely.

Výdrž baterie

Sirius 2 Maxi ukrývá 5000mAh baterii, střední Sirius 2 pak 3600 mAh a nejmenší má 2500 mAh. V realitě ale výrobce slibuje u všech modelů výdrž přehrávání 7 hodin, jen největší nabízí 8 hodin. To není špatné, ale stejně jako u předchozích modelů Sencor to ve srovnání s dražšími modely je poměrně málo.

Střední model od konkurenčního výrobce má kolikrát i dvakrát větší baterii a více než dvojnásobnou výdrž, a také větší cenovku. Vzhledem k ceně tak budete muset častější nabíjení vydržet. Nabíjení zabere zhruba 3 hodiny, u nejmenšího modelu 4 hodiny, což je poměrně dlouhá doba. Alespoň, že je použit konektor USB-C.

Zhodnocení

Vzhledem k relativně příznivé cenovce mě nové reproduktory Sirius 2 poměrně zaujaly. Nabízí kvalitní zpracování a především celkem solidní zvukový výstup. Menší zklamání může být nižší výdrž baterie a dlouhá doba nabíjení. Přesto se jedná o zajímavý tip třeba na dárek. Oceňuji také líbivé barevné varianty a výběr ze tří velikostí, kde ta největší už není moc na častější přenášení. Při pohledu do ceníku mi přijde nakonec střední model asi nejzajímavější.

Sirius 2 Maxi – 1499 Kč

Sirius 2 – 999 Kč

Sirius 2 Mini – 799 Kč



