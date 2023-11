Sencor SSS 6502 Hype Bluetooth Reproduktor [recenze]

Sencor SSS 6502 Hype Bluetooth Reproduktor; zdroj: Dotekománie

Na test se k nám dostal nový reproduktor od společnosti Sencor s označením SSS 6502 HYPE a ne jeden. Na recenzi jsme dostali hned dva kusy, jelikož se umí bezdrátově spojit a vytvořit tak stereo sestavu. Pro kontext pak zmíníme, že dnes testovaný repráček je z nové série HYPE ten prostřední – firma nabízí také menší a větší model. Jak Sencor HYPE hraje a jak funguje v praxi?

Konstrukce

Jedná se o poměrně klasicky vypadající Bluetooth reproduktor ve tvaru vyššího válečku. Potěšující zprávou je přítomnost voděodolnosti s certifikací IPX7. Z telefonů je známější certifikace IP67, písmenko X namísto šestky zde značí, že tu není odolnost vůči prachu.

Tělo je provedeno z měkčeného plastu a kryt samotných výstupů reproduktorů z tkaniny. Na výšku má repráček necelých dvacet centimetrů, šířka pak činí 8 cm. Na jeho těle se nachází několik tlačítek, přičemž nejvíce zaujmou ta pro ovládání hlasitosti – jsou vizuálně velká. Stisknutí je tvrdší u všech tlačítek, omylem je rozhodně nestisknete.

Dále je pak na těle tlačítko pro párování, pro spuštění/pozastavení hudby a tlačítko pro zapnutí. Potěší také zabudovaný mikrofon. O stavu baterie vás pak informuje čtveřice bílých LED diod.

Kvalita zpracování je solidní a reproduktor působí celkem bytelně, že by mohl něco vydržet. Pocitově mi nepřijde v ruce ani nijak výrazně těžký, váží 580 gramů.

Hned po zapnutí vás přivítá hluboký hlas, který drsně řekne “Sencor” a následně vám sdělí v jakém režimu se nacházíte (“Bluetooth mode”). Hlas vám při nastavení plné hlasitosti také pokaždé sdělí “maximum volume”, osobně by mi ale stačilo jen kratší pípnutí, takto na chvíli přeruší přehrávání hudby.

Konektivita

Pro propojení s mobilním telefonem slouží Bluetooth verze 5.0. Mimo to máte však možnost připojit zařízení kabelem přes AUX 3,5mm jack a nebo vložit do repráčku paměťovou kartu microSD.

Pro spojení dvou repráčků podržíte na tlačítko pro přehrávání a po chvilce se spojí. Z hlediska vašeho telefonu se pak tváří stále jako jeden výstup a to je dobře. Při každém další zapnutí obou zařízení se automaticky rovnou propojí a připojí k telefonu.

Synchronizace přehrávaného obsahu je bezproblémová a nezaznamenal jsem mezi reproduktory nějaké zpoždění. Spojení pak funguje v rámci jednoho většího pokoje zcela bez problémů. Pokud však dáte mezi repráky zeď, logicky už jsem nějaké menší výpadky zaznamenal.

Zvuk

Zvukový výstup zajišťují dva aktivní a dva pasivní zářiče o celkovém maximálním výkonu 20 W. Frekvenční rozsah je zde 70 Hz až 16 000 Hz. Kvalita zvuku vzhledem k cenovce není vůbec špatná. Jasně, nehraje to jako soundbar za x desítek tisíc, ale dohromady ve stereu je to na nějakou tu párty či domácí poslouchání dostatečné. Při hlasitosti nad zhruba osmdesát procent je však zvuk již celkem zkreslený a takový mírně „ukřičený“. Basy jsou za mě ale poměrně solidní a výrazné.

Maximální hlasitost bych i ve stereo režimu očekával o maličko vyšší. Srovnával jsem ji třeba s reproduktorem Huawei Sound Joy (který je ale třikrát dražší). Výšky na Sencoru jsou pak mírně tlumenější a ne tak výrazné. Stále si však musíme uvědomit, že tohle je repráček za tisíc korun a na tuto cenovku hraje skvěle. Stereo efekt je pak velice příjemný bonus.

Výdrž baterie

Baterie uvnitř reproduktoru Sencor HYPE dostala do vínku kapacitu 4400 mAh, což má zajistit výdrž až 8 hodin přehrávání hudby (při 50 % hlasitosti). Vzhledem k velikosti repráčku bych si uvnitř dokázal představil i větší akumulátor a tím pádem delší výdrž. To by však nejspíš zvýšilo cenovku a tak si musíte vystačit s osmi hodinami poslechu.

Nabíjení pak probíhá naštěstí dnes už přes USB-C konektor. Plné dobití trvá kolem 2,5 hodiny.

Zhodnocení

Sencor SSS 6502 Hype Bluetooth Reproduktor je zajímavý reproduktor, který upoutá především možností spárovat dva a vytvořit tak stereo sestavu kdekoliv na cestách. Stereo propojení funguje spolehlivě. Zvukový výstup je adekvátní vzhledem k cenovce tisíc korun za jeden reproduktor. Pokud tak hledáte voděodolný dostupný repráček třeba, tohle může být cesta. Zklame mírně slabší výdrž baterie 8 hodin nebo za mě otravné zmínění „maximum volume“ při každém nastavení maximální hlasitosti.



Domů Recenze Sencor SSS 6502 Hype Bluetooth Reproduktor [recenze]

Předchozí článek Chytré hodinky nově v obchodech – pro děti, pro ženy, i běžné levnější Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama