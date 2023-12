Roborock S8 Pro Ultra – test nejlepšího vysavače? [recenze]

Roborock S8 Pro Ultra; zdroj: Dotekománie

Mezi zajímavé a velmi užitečné chytré příslušenství pro domácnost rozhodně spadá chytrý robotický vysavač. Proto jsme se rozhodli otestovat možná ten nejlepší robotický vysavač, a to model Roborock S8 Pro Ultra. Vyplatí se investovat do robotického pomocníka o něco více a mít ho třeba i s dokovací stanicí? Nejen na to se dnes zaměříme v recenzi.

Konstrukce

Kdo někdy viděl robotický vysavač, nový Roborock S8 Pro Ultra ho asi nijak nepřekvapí. Má kulatý tvar, s tlačítky na vrchu a odklápěcí přihrádkou, pod kterou se nachází zásobník na nečistoty. Co ho ale jednoznačně odlišuje od levnějších modelů, jsou jeho senzory. Máme tu totiž LiDAR, díky čemuž se dokáže pohybovat v prostoru mnohem lépe než ty nejlevnější modely (jako třeba narážecí Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite, který jsme testovali před nedávnem).

Co dělá tento nejvyšší model tím nejvyšším, je pak také dodávaná dokovací stanice na čistou vodu, špinavou vodu a nečistoty. Tady jen upozorním, že právě tato dokovací stanice je poměrně velká a chce to předem promyslet, kam ji umístíte. Radši upozorním, že i samotné balení s dokem je velké a váží necelých 20 kg.

Dockovací stanice

Dock není jen nějaký kus plastu. Obsahuje totiž v podstatě další vysavač, který vysaje nečistoty z robotického vysavač do pytlíku v dokovací stanici do velkého pytlíku (dle výrobce ho vyměníte jednou za 7 týdnů, nicméně já vysavač testuju dva měsíce a stále není plný, záleží na ploše bytu).

A nejen to, právě díky docku se stává z robotického vysavače částečně bezúdržbový stroj. Sám vám totiž vyčistí mop od nečistot, vysuší ho teplým vzduchem a doplní čistou vodu do vysavače. Jasně, jednou za čas za pár týdnů musíte tuto vodu doplnit a špinavou pak vylít, ale pořád je to mnohem lepší než to dělat po každém vytření.

Zmíním ještě také barevné varianty. Dock a vysavač můžete mít buď v námi testované bílé verzi v kombinaci s černými prvky, nebo v černé. Za mě osobně vypadá bílá lépe a designově se jedná o povedený kousek, a to jak v případě vysavače, tak docku.

Vysávání

Osobně mě překvapila jeho vyšší hmotnost – 4,8 kg, což souvisí i s jeho výkonem. Právě oproti těm nejlevnějším modelům má téměř třikrát vyšší sací výkon, a to konkrétně 6000 Pa. Samozřejmě při vysávání lze nastavit sací intenzitu a celkem logicky platí, že čím vyšší, tím je také vysavač hlasitější. Hlučnost je při maximálním výkonu trochu vyšší, nicméně kdo říká, že musíte být doma, když vysáváte. Nemusíte. Pokud navíc budete vysávat pravidelně častěji, bude vám stačit i nižší intenzita. Stupěň filtrace je EPA E11.

Pro zachycení nečistot z okolí je zde jeden rotační kartáček na pravé straně. Je škoda, že zde nejsou dva na obou stranách jako u jiných modelů. Nicméně odhaduji, že to asi není tak potřebné a akorát by to vysavač více vybíjelo. Na druhou stranu jsou vespod dva gumové válcové kartáče DuoRoller, standard bývá pouze jeden.

Překvapil mě také detail v podobě fyzického zvedání mopu třeba například chcete jen vysát a nebo naopak, kartáče se také fyzicky dokážou zvednout. V základu můžete vysávat a vytírat najednou, ale pokud chcete, lze nastavit aby Roborock nejdřív vysál a až poté vytíral, je to prý důkladnější.

Díky LiDARu PreciSense se vysavač bez problémů vyhne čemukoliv na zemi a dokáže to dokonce i identifikovat. Toto vidím také jako jednoznačnou výhodu oproti levným robotickým vysavačům, které najedou na všechno, dokud je to nezastaví.

Zde vám Roborock S8 Pro Ultra kolikrát až nečekaně přesně řekne, co objel. Poznal třeba podstavec stojanu, ponožky, kabely, a dokonce vám řekne, s jakou jistotou si myslí, že to opravdu je daná věc. A pokud neví, označí to zkrátka jen jako překážku. Jen jednu plochou nohu zvedacího stolu mi pravidelně detekuje jako osobní váhu. Ničemu to ale nevadí, důležitý je fakt, že se jí vyhnul.

Používal jsem pak režim „Less collision mode“, který omezuje nárazy, ale výrobce upozorňuje, že může minout některá místa. Zapnout lze pak také režim mazlíčků, pokud nějaké máte, aby se jim lépe vyhýbal. Žádného ale nemám, a tak jsem to nevyzkoušel.

Po prvním vysávání a naskenování vašeho bytu či domu uvidíte v příslušné aplikaci jeho mapu. Pak lze nastavit neviditelné stěny a no-go zóny, tedy oblasti, kam vysavač nemá jezdit. A to se moc hodí, protože jakkoliv umí detekovat překážky skvěle, stejnak třeba nechcete, aby se pohyboval u kabelů nebo u vánočního stromečku. Na mapu si pak můžete také přidat ručně váš nábytek a pak to lze zobrazit i ve 3D, jak můžete vidět na snímku níže.

Moc se mi líbí také automatické rozdělení bytu na jednotlivé místnosti, kdy si pak můžete navolit, jaké konkrétní místnosti chcete vysávat a vytírat. Potěšil mě také fakt, že pokud se napoprvé vysavač někam nedostane, třeba kvůli židlím či jiným překážkám, na konec vysávání se tam vydá ještě jednou a zkusí se tam dostat. To vám dává příležitost židle posunout, pokud jste doma. Ale i pokud židle neposunete, dokáže je velice precizně objet a vysát kolem nich. Samozřejmě ale vzhledem k jeho velikosti se mezi některé židle nedostane, jako třeba pod ty kancelářské.

Baterie

Za 32 minut vysávání plochy o rozměru 25 metrů čtverečních na vysoký výkon Turbo a mopování střední intenzitou ubylo 20 procent kapacity baterie. Výrobce pak slibuje výdrž v tichém režimu až 180 minut. Z mých zkušeností na moje nastavení s mopováním pak odhaduji spíše něco přes dvě hodiny, což je ale stále dostatečné. Myslím, že i větší byt či dům to spolehlivě zvládne na jedno nabití. A pokud ne, tak se mezitím dojede dobít a pak bude pokračovat. Kapacita baterie činí 5200 mAh.

Aplikace

Roborock S8 Pro Ultra nemusíte používat jen s aplikací Roborock. Ve skutečnosti se mi ho totiž nejprve nedařilo s touto aplikací na systému iOS spárovat. Samozřejmostí je nutnost vypnout 5GHz pásmo u WiFi routeru, přesto jsem nebyl úspěšný, a co jsem hledal na fórech, nejsem jediný.

Mimo to ale můžete použít také aplikaci Mi Home od Xiaomi, kde má tento robotický vysavač plnou podporu. Ona totiž aplikace Roborock vychází právě z této Xiaomi aplikace, jen má o něco příjemnější modernější vzhled a pár nových funkcí navíc. Nicméně po pár dnech a aktualizaci firmware jsem zkusil své štěstí znovu a již se mi podařilo vysavač přidat i do aplikace Roborock, přičemž si dokonce zachovala i již naskenovanou mapu bytu a historii skenování.

V aplikace se pak nabízí spousta různého nastavení, mnoho z nich jsem již v průběhu recenze zmínil dříve. Samozřejmostí je plánování úklidu, nastavení vyhýbání se překážkám, délku čištění mopu, délku usychání mopu, hlas robota. Je tu také možnost vysavač ručně ovládat joystickem. Potěší také možnost zobrazit si stav jednotlivých součástek, jak moc jsou již opotřebeny (filtry, kartáče, mop a podobné). A pro Roborock také vychází aktualizace firmware, během dvouměsíčního testování jich dorazilo několik.

Zhodnocení

Zatímco levný narážecí robotický vysavač jsem se bál spustit na dálku bez své přítomnosti a věděl jsem, že nemá moc velký výkon, tak dnes testovanému Roborocku plně věřím. Dokáže vám tak značně zjednodušit život, jelikož už opravdu nebudete muset vysávat klasickým vysavačem. Skvělá věc je také dokovací stanice, díky čemuž odpadá nutnost neustále vysypávat nečistoty, měnit vodu či sušit ručně mopovací část. Vy máte o starost méně. Jen mě překvapilo, jak velký dock je, a to je potřeba brát v potaz. Roborock S8 Pro Ultra jednoznačně patří mezi ty nejlepší a především funkcemi nejvybavenější robotické vysavače.

Samozřejmě za kvalitu se platí a cenovka Roborock S8 Pro Ultra se v současnosti pohybuje kolem 33 tisíc korun včetně docku. To není málo, nicméně existuje také verze bez docku Roborock S8, která je o zhruba dvacet tisíc levnější, nebo verze s jednodušším dockem Roborock S8+, který vyprázdní jen špínu. Tam se cenovka pohybuje kolem kolem 20 tisíc korun. Máte tak na výběr, jak moc si ceníte svého pohodlí. Nicméně investovat do robotického vysavače více bych doporučil, ty levné bez LiDARu a s nízkým výkonem opravdu moc váš život nezlepší.

Klady

skvělý LiDAR a orientace v prostoru

vysoký výkon s dvěma kartáči

propracovaná dockovací stanice i se sušením

téměř bezstarostná údržba

solidní aplikace Roborock, na Androidu s podporou Google Home a Alexy

Zápory

nemá RGB kameru (jiné modely ji nabízí a umí i fotit překážky)

stále má jen 2,4 GHz WiFi

vyprazdňování špíny/prachu do docku je velmi hlasité



