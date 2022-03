Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite [recenze]

Mi Robot Vacuum-Mop 2; zdroj: Dotekománie

Xiaomi kromě mobilních telefonů vyrábí také chytré robotické vysavače již nějaký ten pátek. Letos v únoru výrobce představil celou novou řadu Mi Robot Vacuum-Mop 2. Ta se skládá celkem ze čtyř modelů s cenovkou od necelých šesti tisíc až k více než dvojnásobné ceně. My jsme se rozhodli v redakci otestovat právě ten nejlevnější model s názvem Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite.

Konstrukce

Svým vzhledem se jedná o klasického zástupce robotického vysavače. Potěší bílé matné provedené, takže potenciální škrábance nebudou tolik vidět. Designem vypadá novinka v podstatě stejně jako vyšší model bez přídomku Lite a také je téměř stejný jako předchozí model Mi Robot Vacuum-Mop Essential. Právě s ním sdílí spoustu vlastností, ačkoliv novinka vylepšuje několik vlastností. Má například o něco větší baterii, větší nádržku nebo větší zásobník na špínu.

Na těle Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite se nachází dvě tlačítka, kterými můžete manuálně bez aplikace zapnout vysavač, spustit/pozastavit vysávání nebo zahájit návrat k docku. V dodávaném docku pak probíhá nabíjení. Kromě něj pak v balení nalezneme také nádobku na mopování (která se pak umisťuje do spodní části vysavače), náhradní hadřík na mopování, malý kartáček na čištění a samozřejmě nezbytné návody.

Tento chytrý vysavač má také vestavěný reproduktor a tak vás bude informovat o tom, co zrovna dělá. Řekne vám například, když začne vysávat, začne nabíjení, když vyndáte zásobník na špínu nebo po instalaci nádržky na vodu. Reproduktor má ještě jedno zajímavé využití. Pokud třeba nebudete vědět, kde se zrovna nachází, můžete v příslušné aplikaci kliknout na “Looking for the vacuum mop” a vysavač vám odpoví “I am here”. To se mi líbilo.

Vysávání

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite nabízí sací výkon 2200 Pa. Kapacita zásobníku na nečistoty je 450 ml a zásobník na vodu má pak objem 270 ml. Pro navigaci v prostoru využívá systém pod názvem Visual-aided Inertial Navigation (VaIN), což je kombinace gyroskopu a RGB kamery. V praxi se jedná o ten typ, který když to zjednoduším, naráží a po nárazu se vrací, případně objede překážku.

V praxi mě překvapilo několik věcí. Pokud se vysavač rozjede, tak dokáže narazit celkem velkou silou a třeba kytku v takové větším květináči o průměru 19 cm posunul o několik centimetrů. Nicméně když se k ní blížil podruhé, tak si její přítomnost již pamatoval a jen maličko do ní ťuknul. Byl jsem také mile překvapen, jak dobře dokáže objet i jen třeba nohu stolu/gauče. Při nárazu se pak vždy posune čelní nárazník, takže vysavači si nic nestane.

Jelikož zde ale nemáme pokročilý systém navigace třeba s laserem, tak jak i sám výrobce upozorňuje, musíte v podstatě nejdříve před spuštěním vysavače trochu uklidit. Vysavač se díky výšce 8 cm vejde v mém případě i pod nábytek, kde jsem to nečekal a při první vysávání se mi zasekl na jednom kabelu od stolního počítače. To je tedy důležité promyslet a dát na stranu jakékoliv kabely a podobné malé překážky.

Šířka vysavače je 35 cm a tak se samozřejmě nevejde všude. Třeba pod řekl bych většinu židlí se nevejde. Je tak dobré mu jednou za čas při vysávání pomoci a židle dát na stranu. Testoval jsem především vysávání na plovoucí podlaze, nicméně i na malém koberci dobře vysál. Nedělá mu problém ani 2cm práh, který v bytě mám. Z mé zkušenosti na plovoucí podlaze vysává Mop 2 Lite rychlostí zhruba 10 metrů čtverečních za 10 minut.

Sací výkon z mé praxe je dostačující a nikdy jsem neměl pocit, že by vysál málo. Na výběr máte celkem čtyři stupně sání – tiché, standardní, střední a turbo. Na nejvyšší možnost je to celkem “hukot” a je opravdu slyšet. Naopak u nejnižší možnosti je v aplikaci nakreslený měsíček, což mi evokuje možnost vysávání při spánku. Na můj vkus však byl i v tomto tichém sání celkem dost slyšet. Hluk výrobce udává na 72 dB(A).

Při vysávání je možnost vysavač na chvilku pozastavit. Párkrát se mi však stalo, že při pozastavení třeba na 5 minut a opětovném spuštění se vydal vysavač zpět směrem, kde už vysál. Potěšilo mě, že se na dock dokáže vrátit kdykoliv a odkudkoliv. Jeho návrat při pozorování vypadá sice dost zmatečně, často se točí a občas trochu bloudí, ale vždy se mi nakonec vrátil na dock.

Jak už z názvu robotické vysavače vyplývá, zvládá též mopování (neboli vytírání). Vodu naplníte do nádobky, kterou pak připevníte zespoda. Vysavač pak umí dávkovat tekutinu ve třech úrovních. Mopování jsem vyzkoušel, a oceňuji, že na plovoucí dřevěné podlaze při nejnižší úrovni zanechá jen opravdu velmi málo mokrou podlahu. Přesto na všech úrovních si nejsem jistý, jak důkladně bude podlaha smyta, jelikož přeci jen nemá v tomto takovou sílu (tolik na podlahu netlačí jako když to děláte vy jako člověk).

Sám výrobce pak upozorňuje, že do nádobky na mopování není vhodné dávat jakýkoliv prostředek na čištění. Zároveň také upozorňuje, že nádobku je nutné po každém dokončení mopování vyprázdnit. Menší problém však je, že se mi ji nikdy nepodařilo kompletně vyprázdnit, zkrátka to kvůli její konstrukce úplně nejde.

Baterie

Výrobce slibuje vysávání až 120 minut. Jelikož nemám tak velký byt, tak jsem tuto maximální hodnotu nevyužil, nicméně z mého pozorování při vysávání na střední intenzitu ubývalo za 10 minut zhruba 10 procent. Kapacita vestavěné baterie je 2600 mAh. Pokud by během vysávání došla baterie, dojede se vysavač automaticky dobít a pak činnost dokončí. Nabíjení probíhá skrz kontakty vespod vysavače a na docku.

Aplikace Mi Home

Jelikož se jedná o chytrý robotický vysavač, můžete ho bez problémů propojit s vaším telefonem pomocí aplikace Mi Home. Ta je dostupná jak na Android, tak na iOS. My jsme testovali ve spojení s Androidem a telefonem Galaxy A52. Propojení proběhlo rychle a bez komplikací. Aplikace je jen v angličtině, což může být pro někoho menší mínus.

Po otevření vašeho vysavače zde máte možnost zahájit vysávání či mopování a nastavovat intenzitu obou těchto činností. V horní části obrazovky pak vidíte vysátou plochu, čas a stav baterie. Krom toho je zde také jakási mapa vysáté plochy. Trochu zamrzí, že s ní nejde nijak dále pracovat a není zde třeba možnost nastavit virtuální zdi (což vyšší modely občas umí).

Dvě nenápadné ikonky v rohu vám pak umožní zapnout režim vysávání okrajů, kde se pak vysavač plazí po krajích místnosti. Druhé tlačítko pak aktivuje spirálovitý styl ježdění po místnosti. Líbí se mi pak v menu schovaná historie vysávání se statistiky. Dále máte možnost naplánovat vysávání třeba na každý den, změnit jazyk mluvení (čeština zde také není), vypnout mluvení a také ručně jezdit s vysavačem pomocí šipek na obrazovce.

Je zde také možnost aktualizovat firmware. Jeden update v průběhu testování dorazil, nepřinesl nicméně nic nového. Ostatně, u vysavače to ani moc nečekám. Update probíhá jen v doku a nad 30 procent a trval cca 6 minut. Potěší pak také možnost sdílet vysavač mezi více Xiaomi účty.

Zhodnocení

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite je nejnižší model z nové letošní řady robotických vysavačů od Xiaomi. Z toho také plyne, že nenabízí například pokročilou laserovou navigaci, nastavení zakázaných oblastí, či rozdělení podle mapy na místnosti. To umí dražší modely, jenže ty stojí kolem 10 tisíc korun a to je skoro dvakrát tolik, co stojí dnes testovaný model. Mop 2 Lite stojí dnes 5 799 Kč a mě zaujal slušným sacím výkonem, dostatečnou dobou vysávání i na vyšší výkony či skvěle funkční aplikací pro telefon.

Svoji práci odvede velmi dobře, sice během ní párkrát nabourá, ale zvyknete si. Osobně jsem ho radši nenechával bez dozoru, ale pokud budete mít dostatečně uklizeno, asi se není čeho bát. Vysávání lze i naplánovat a líbila se mi hlasové informování od přístroje k vám. Jazykům neznalým však může vadit absence češtiny.



Domů » Recenze » Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite [recenze]

reklama reklama