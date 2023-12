WhatsApp pracuje na možnosti sdílet stav na Instagramu

Zdroj: Dotekamanie.cz

Není to tak dávno, co do oblíbené aplikace WhatsApp dorazila funkce pro sdílení stavu. Jen pro upřesnění, v aplikaci je možné sdílet stav podobně jako například na Instagramu nebo Facebooku. Obrázek kontaktu je pak zvýraznění, čímž je v seznamu chatů na první pohled vidět, kdo stav sdílí.

WhatsApp se více propojí s Instagramem

Byl to právě Instagram, který sdílení stavů zavedl jako první a tato funkce se postupně rozšířila i na další služby a dnes sdílení stavu nabízí například Snapchat nebo TikTok a z chatovacích aplikací ho nabízí například Telegram. WhatsApp se ale od všech těchto sociálně laděných aplikací liší, nejedná se totiž sociální síť, ale aplikaci určenou pro komunikaci, a proto není úplně jasné, proč společnost Meta aktuálně testuje sdílení stavu z WhatsApp na Instagram.

Tuto novinku zaznamenal web WABetaInfo, který ji objevil v beta verzi aplikace pro Android s číslem sestavení v2.23.25.20. V nastavení aplikace je možné nastavit propojení na Facebook a Instagram pro sdílení stavu. Vzhledem k tomu, že je ale WhatsApp součást rodiny aplikací společnosti Meta, vzájemné propojení do jisté míry smysl dává. Novinka je aktuálně ve stavu testování a zatím není jasné, kdy by se mohla dostat do ostré verze.

