iTop VPN s fantastickou vánoční slevou! [komerční článek]

To, že jsou dnes uživatelé internetu vystaveni stále rostoucímu počtu on-line rizik i při banálních činnostech, jako je běžné prohlížení internetu či on-line nakupování, je celkem známý fakt. Navíc řada služeb je dostupná pouze v konkrétní lokalitě, a uživatelé z jiné země mají prostě smůlu. Takže ti, kteří nechtějí zbytečně riskovat či se o něco ochudit, si nějakou VPN službu buď již pořídili, nebo o tom přinejmenším vážně uvažují.

Abychom vám případné rozhodování ulehčili, máme pro vás jeden tip: služba iTop VPN, která se mimo jiné pyšní celkovým skóre 4,5 hvězdiček z 5 možných na Softpedii, je nyní k dispozici za opravdu atraktivní cenu.

Snadné a rychlé nastavení

VPN klienta iTop nainstalujete nejen velmi rychle, ale hlavně snadno: není třeba se starat o nějaká speciální nastavování. To je velkým plusem zvláště pro uživatele, kteří si s odbornějšími IT záležitostmi příliš „netykají“.

Stejně snadné je pak i následné používání VPN. Klient vás totiž zcela automaticky připojí ke konkrétnímu serveru, takže se o nic nemusíte starat. Prostě surfujete tak, jak jste byli zvyklí, ovšem na výrazně vyšší úrovni zabezpečení.

1.800 serverů po celém světě

Stále máte samozřejmě možnost pokročilejších nastavení, takže si například sami můžete snadno zvolit preferovaný server v zemích po celém světě (na výběr je jich více než 100). Tímto způsobem můžete snadno obejít omezení daná lokalitou, ve které se nacházíte. Každá země ze seznamu má většinou hned několik serverů se zobrazenou efektivitou. To je vhodná pomůcka při rozhodování, který server zvolit.

iTop VPN má i několik zajímavých specialit. Jednou z nich je možnost okamžitého ukončení všech internetových připojení v situaci, kdy dojde k neočekávanému odpojení VPN.

Co opravdu oceňuji na VPN od iTop, je zbytečně neobtěžuje s nějakými nabídkami. Místo toho zůstává nenápadně v pozadí, a dělá přesně to, co má – chrání vaše soukromí. Prostě funguje v režimu „nastav a zapomeň“.

To nejlepší nakonec: iTop VPN je nyní k dispozici se slevou 81 %

Prémiová verze poskytuje oproti neplacené verzi navíc:

10x rychlejší připojení k internetu

neomezený objem přenášených dat

více než 1.800 serverů po celém světě

blokování reklam, trackerů a škodlivého malware

bezpečné stahování torrentů

možnost sdílení VPN s jinými zařízeními

A cena? Dvouleté předplatné prémiové verze iTop VPN pro 5 zařízení nyní můžete mít za 923 Kč včetně DPH. To jinými slovy znamená pouhých 15 Kč měsíčně na jedno připojené zařízení. Navíc se zárukou 15 dní na vrácení peněz. To je fantastická cena za vaše bezpečí, co myslíte? A pozor, čas běží… takže pokud vám to dává smysl, objednávat můžete ZDE.

