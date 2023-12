Instagram pracuje na několika novinkách

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram se hodně změnil od svého počátku. Z původní aplikace jen na sdílení fotek z iPhonů zde máme službu, která poskytuje velký prostor pro videa a příběhy. Má co dělat, když chce dohnat konkurenci jako TikTok. V tuto chvíli víme o několika funkcích, které by se mohly objevit v dohledné době.

I sdílení

Vývojář a reverzní inženýr Alessandro Paluzzi prozkoumává poměrně často samotný zdrojový kód aplikací, včetně tedy Instagramu. Nejenže objevuje náznaky budoucích funkcí, ale také se je mu daří částečně aktivovat. Například se pracuje na možnosti sdílení profilu do dočasného příběhu, a to i profily jiných uživatelů. Jde o značnou změnu, když nyní je funkce omezena jen na sdílení do jiných aplikací. Ve Stories dostane takový profil podobu widgetu s náhledem.

Další úprava by se měla dotknout reakcí u příspěvků. Ty asi nebudou pod nimi a dostanou v plovoucí podobě do levého spodního rohu. Také budou větší a možná se dočkáme nějaké animace. Změna by se měla dotknout Reels, přičemž odhadujeme, že se budou reakce objevovat i v čase, kdy došlo k udělení.

Také se stále pracuje na funkcích jako poznámky na profilu a Wonder Wall. Poznámky mají být dostupné jen pro ty, které sledujete a oni vás. Po zveřejnění se po třech dnech smažou. V případě Wonder Wall jde také o formu poznámek, na které bude možné reagovat. Jen nevíme, co s touto funkcí zamýšlí, když na textové zveřejňování má aplikaci Threads.

