Gionee se vrací na trh a uvádí sluchátka OpenAir

Mobilní značka Gionee původem z Číny se pokouší již o několikátý restart za sebou a tentokrát to výrobce bere za trochu jiný konec. Pokud by někdo čekal příchod chytrého telefonu, tak naopak se firma jako první rozhodla ke vstupu do segmentu s bezdrátovými sluchátky. Jejich aktuální novinka nese velmi charakteristický název OpenAir.

Bezkonkurenční výdrž

Součástí každého sluchátka je 16mm měnič podporující zvukový standard AAC a směrový zvuk ve 3. generaci. Konstrukce si především vysloužila otočné háčky za uši, které se dokáží otáčet o 90 stupňů. Kromě bezpečného uchycení přináší také daleko větší pohodlí při nošení. Z pohledu výdrže zvládnou až 8 hodin provozu, a to díky uvnitř ukryté 70mAh baterii.

U dodávaného pouzdra není prozrazena velikost článku baterie, přitom navíc přidává dalších neuvěřitelných 40 hodin poslechu. Za praktický prvek můžeme ještě označit malý digitální displej, který zobrazuje aktuální stav baterie. Samotná komunikace probíhá prostřednictvím funkce Bluetooth 5.3, což v dnešní době stále postará většina obdobných zástupců.

Samozřejmostí jsou dotykové plošky pro ovládání nebo technologie ENC na čistější zvuk během telefonování. Do obchodů se vypraví celkem tři barevné verze (bílá, černá, zelená) za prodejní cenu v přepočtu 503 Kč. Jediný otazník visí nad přesnější dostupností.

