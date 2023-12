iPhone 5s vs iPhone 15 Pro; zdroj: Dotekománie

Fototest iPhone 5s vs 15 Pro – jak se posunula kvalita za 10 let?

Je to již deset let od představení iPhone 5s, a tak nás napadlo, že by bylo pěkné vykreslit, jak se posunula kvalita fotografií mobilních telefonů právě za tuto dobu. Je rozdíl mezi iPhone 5s z roku 2013 a iPhonem 15 Pro (recenze) z letošního roku opravdu tak markantní? Podíváme se nejen na denní fotky, ale především také na ty noční.

Rozlišení hlavního snímače narostlo z 8 na 48 MPx, nicméně výsledné fotky jsou dle situace buď 24 MPx nebo 12 MPx (v noci). Samotný senzor je přitom více než dvakrát tak velký. V obou případech hovořím o hlavním snímači, iPhone 5s žádný jiný vzadu ani nemá, takže porovnání se bude týkat jen jeho. Nový iPhone 15 Pro má pak také optickou stabilizaci, kterou model 5s ještě neměl stejně jako noční režim. Dost bylo ale slov, pojďme se na to podívat.

Den

iPhone 5s (vlevo) vs iPhone 15 Pro (vpravo)

Dle očekávání posun v mírném šeru je opravdu znatelný a starší iPhone má fotky opravdu dost tmavé, přitom nastavení expozice bylo ponecháno výchozí a vše bylo foceno z ruky na automatiku. Přitom to vypadá, jakoby fotky z 15 Pro skoro někdo upravil, ale nebylo tomu tak, vše je rovnou výstup z fotoaparátu.

Pokud bylo více světla, tak paradoxně níže má starší iPhone o maličko světlejší fotku, je to ale spíše výjimka. Všimněte si také mnohem širšího záběru hlavního snímače na novém iPhone 15 Pro. Fotky byly samozřejmě foceny z jednoho místa.

Občas jsem měl však pocit, že vyvážení bílé odhadl mírně lépe starý iPhone 5s, jako třeba na fotce výše a níže.

Noc

V noci je samozřejmě rozdíl obrovský oproti slunečnému dni. Výrazně zde pomáhá také HDR, díky kterému třeba na fotkách níže krásně vidíme výlohy obchodů, kde na 5s jsou jen bílé přepaly. Úroveň detailů je úplně jinde a mnohem dále na 15 Pro. Dále už ponechám článek bez komentáře – zkrátka je vidět, že těch 10 let nebylo úplně marných.

iPhone 5s (vlevo) vs iPhone 15 Pro (vpravo)

Interiéry



