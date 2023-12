Což takhle dát si tablet? [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Vánoce jsou úspěšně za námi, ale ještě tu pro vás máme dárek: značkový tablet HONOR Pad 8 WIFI s dvanáctipalcovým displejem. A to za cenu, které nelze odolat. Čtěte dále!

Tablety se dlouhodobě řadí mezi nejužitečnější společníky, a to jak pro práci, tak pro zábavu. Jsou skvěle přenosné, a pro konzumaci obsahu se hodí naprosto perfektně. Pokud ovšem mají také perfektní displej. Jak je na tom tento HONOR?

Displej – to je oč tu běží

Displej má úhlopříčku 12 palců a nabízí výborné rozlišení 2.000 x 1.200 pixelů. Rámečky okolo obrazovky jsou tenké pouhých 7,2 mm. Tablet díky tomu nejen skvěle zobrazuje, ale i vypadá. Budete se na něj prostě rádi koukat, a to i proto, že displej poskytuje komplexní ochranu vašich očí: nízká úroveň modrého světla a vestavěné režimy ochrany očí se o to postarají. K dispozici je například oči šetřící tmavý režim, či speciální mód pro čtení e-knih.

Nejen obrazem živ je tablet

Na tabletu budete také sledovat oblíbené YouTube kanály či filmy, takže kromě ostrého obrazu oceníte také čistý zvuk. O ten se stará celkem 8 reproduktorů: 4 výškové a 4 basové. Dohromady vám poskytnou stereofonní prostorový zvuk. Pro ještě lepší zážitek HONOR dokáže inteligentně přepínat různé zvukové režimy. Použitý algoritmus pro vylepšení hlasu se pak stará o to, abyste skvěle rozuměli přenášenému lidskému hlasu – ať už se jedná o videohovory, on-line schůzky či prezentace. Neunikne vám ani slovíčko.

Unibody design má šmrnc

HONOR Pad 8 je precizně zpracován. Kovové tělo je pískováno tak, aby byl tablet příjemný na dotek, výborně padl do ruky a zároveň se jistě a bezpečně držel. S hmotností 520 g a tloušťkou pouhých 6,9 mm je to snadné.

Vestavěný akumulátor s kapacitou 7.250 mAh nabízí dostatek energie pro 14 hodin poslechu hudby, audioknih, ale také sledování off-line videa. Při online sledování se dostanete na výborných 10 hodin. A pohotovostní režim? Až 59 dní, než si vyžádá opětovné dobití baterie. Aby dobíjení netrvalo příliš dlouho se stará 22,5W rychlonabíjení, plné kapacity dosáhnete za 2 hodiny.

A co cena?

Tento skvělý tablet HONOR Pad 8 WIFI s vestavěným úložištěm o kapacitě 128 GB nabízí vše, co od tabletu očekáváte, a ještě řadu věcí navíc (v balení například naleznete připravenou nabíječku i propojovací kabel USB-C). A to nejlepší je cena: právě teď můžete tento užitečný přístroj získat se slevou 58 %. To znamená, že vás přijde na skvělých 5.140 Kč, a to včetně dopravy. Záruka vrácení peněz je samozřejmostí.

Počet kusů je omezen, takže na nic nečekejte a objednávejte ZDE.

