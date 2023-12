Chrome dostane Boarding Pass detektor

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se zaměřuje i na automatizaci některých úkonů, případně přidává funkce, které mají zjednodušit některé činnosti. Sice je hodně takových možností uzamčeno jen pro angličtinu, ale postupně se dostává i na další jazyky. Nyní zde máme informace o funkci, která by se mohla hodit všem.

Automat na palubní lístek

Podařilo se objevit, že Google pracuje na funkci zaměřující se na Boarding Pass, tedy na palubní lístky nebo vstupenky. Konkrétně je novinka zatím rozpracovaná a nachází se jen v Chrome Canary, tedy ve velmi experimentální verzi tohoto webového prohlížeče. Navíc je ukryta v sekci s experimentálními funkcemi – chrome://flags#boarding-pass-detector.

I díky prozkoumání zdrojových kódů se dozvídáme, jak bude tato funkce pracovat. Google má nadefinované webové adresy společností, v tuto chvíli se jedná o vybrané letecké společnosti. Jakmile Chrome zjistí, že se zobrazuje palubní lístek, tak nabídne jeho přesunutí do Google Peněženky, tedy do jiné aplikace, kam se uloží. Nebude tak nutné něco složitě nebo dlouho řešit.

Očekává se, že by se tato funkce mohla značně rozšířit i mimo letecké společnosti. V budoucnu tak budeme moci jednodušeji z Chromu umístit lístek do aplikace Peněženka bez nutnosti něco stahovat či kopírovat. Zatím ale funkce není plně aktivní a asi si budeme muset nějakou dobu počkat, než se dostane do stabilní verze Chromu.

