WhatsApp testuje funkci, která přinese možnost chatovat s umělou inteligencí

WhatsApp testuje novou funkci, která přináší do aplikace umělou inteligenci. Umělá inteligence již prostupuje mnoha aplikacemi a službami a WhatsApp nezůstává pozadu. Novinka by měla přinést možnost chatu s AI.

Podobnou funkci nabízí například Microsoft, který rovněž do svých aplikací integruje AI, aby se uživatelé mohli doptávat na věci, které je zajímají. Web WABeta Info si této novinky všiml v beta verzi aplikace pro Android s číslem sestavení 2.23.24.26, která je nyní pro testery k dispozici v obchodě Google Play. Testeři nyní v aplikaci naleznou při kliknutí na ikonu pro nový chat ikonu novou, která spustí chat s AI.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.26: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature that adds a shortcut to open AI-powered chats from the Chats tab, and it’s available to some beta testers!https://t.co/IRFAys10LJ pic.twitter.com/b1cPPcaif7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 17, 2023