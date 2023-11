Bezdrátová sluchátka Lenovo – jednou je málo [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Doba bezdrátová je s námi už nějakou dobu. A kdo se ještě nepřizpůsobil, má teď dokonce dvojitou možnost! Ne jedno, ale rovnou dvě balení bezdrátových sluchátek Lenovo LivePods LP40 čekají na vás! A to za výbornou cenu. Čtěte až do konce!

Co vlastně umí?

Lenovo LivePods LP40 jsou stereofonní Bluetooth bezdrátová sluchátka: ale tím už dnes nikoho nepřekvapíte. Co tedy umí dál?

Předně jsou voděodolná. Déšť či pot při sportování? Nic z toho nevadí. Podpora Bluetooth 5.0 znamená nízkou latenci (hodí se například při hraní her) a dlouhý dosah – až 10 metrů. Na tuto vzdálenost je pochopitelně můžete připojit k zařízení se systémem Android i iOS. A promyšlené bezdotykové ovládání je určitě velmi příjemným prvkem.

Jak dlouho vydrží?

Jak je to ale s jejich výdrží? Opět dobré zprávy: sluchátka disponují vestavěným akumulátorem o kapacitě 40 mAh, dobíjecí pouzdro vám pak dává k dispozici dalších 230 mAh. Co to konkrétně znamená? Celkem až 12 hodin poslechu ve vašich uších (a kapse). A když „šťáva“ dojde, port USB-C se postará o rychlé doplnění potřebné energie.

Co je u sluchátek klíčové? Zvuk. Tady se o jeho kvalitu starají dvojité membrány o průměru 13 mm. Ale to ještě není vše: příjemným bonusem je potlačení hluku z okolí.

A co suma?

Suma sumárum – Lenovo LivePods LP40 toho nabízejí hodně, a to za slušnou cenu: 459 Kč není zase tak moc, co říkáte? Ale možná se teď nemůžete rozhodnout, zda chcete raději bílá nebo černá sluchátka, a navíc jsme na začátku slibovali cenu nejen slušnou, ale dokonce výbornou: tak tady to je!

Za 459 Kč si totiž nemusíte vybírat bílá nebo černá, ale dostanete obě varianty naráz. Cena je pochopitelně včetně dopravy. A to už se opravdu vyplatí… Objednávat můžete například ZDE.



