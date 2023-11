Signal testuje ve své aplikaci uživatelská jména

Signal patří k populárním aplikacím pro online komunikaci vedle konkurentů, jako jsou WhatsApp a Telegram. Služba Signal patří k nejmladším, nicméně jeho prioritou je primárně kladení vysokého důrazu na bezpečnost, což někdy vede k tomu, že služba nenabízí tolik líbivých funkcí, jako například zmiňované služby Telegram nebo WhatsApp.

Jednou z novinek, na kterých Signal aktuálně pracuje, je zavedení uživatelských jmen, díky kterým bude možné sdílet svůj účet bez nutnosti uvádět své telefonní číslo. Na fóru společnosti tuto informaci sdělil viceprezident Jim O’Leary, který tuto funkci označil jako pre-beta což znamená, že funkce má zatím mnoho chyb a není stabilní.

Signal is testing username feature. This would mean that you would not have to provide your phone number to people you want to contact. You will be able to set your phone number as private and not share it. pic.twitter.com/OUI2S8dEtp

— Lukasz Olejnik, Ph.D, LL.M (@lukOlejnik) November 8, 2023