Oscal TIGER 12 přichází na trh s 2,4K 120Hz displejem, 6nm Helio G99 a až 24 GB RAM [komerční článek]

Jak se mění doba, mění se i požadavky mladé generace na mobilní telefony. Touží pořizovat jasnější a živější fotografie, vytvářet umělečtější videa a užívat si plynulejší hraní her, takže potřebují telefon, který poskytuje výjimečné zobrazovací technologie i vysoký výkon. Společnost Oscal chápe tyto požadavky a uvádí na trh zbrusu novou řadu TIGER, která je ideální pro pořizování fotografií, tvorbu videí a plynulé hraní her – mladým lidem poskytuje stylový design, spolehlivé fotoaparáty a špičkový výkon.

Nový smartphone Oscal TIGER 12

Kromě elegantního vzhledu a tří jedinečných barevných variant se Oscal TIGER 12 oproti předchůdci TIGER 10 dočkal také výrazného vylepšení výkonu i fotoaparátu. Pokud jde o fotoaparát je TIGER 12 vybaven 64MPx zadním hlavním fotoaparátem Samsung® ISOCELL GW3, který zachytí všechny okamžiky s vynikající čistotou. Vestavěná technologie Super PD společnosti Samsung navíc zajišťuje rychlejší a přesnější automatické zaostřování při sportovních scénách a poskytuje fotografickým nadšencům dostatek prostoru pro rozvinutí jejich kreativity.

Oscal TIGER 12 je nejen vynikající v oblasti mobilního fotografování, ale má také celkově výkonnější parametry. Pro zvýšení rychlosti spouštění aplikací přichází TIGER 12 s až 24 GB paměti RAM a obsahuje špičkový 6nm čipset Helio G99 s působivým skóre AnTuTu až 438 186 bodů, což povyšuje jeho výkon na vyšší úroveň. Ať už chtějí uživatelé sledovat filmy v HD rozlišení nebo se ponořit do říše her, mohou si vychutnat plynulý, rychlý a příjemný zážitek. Kromě toho pro zvýšení plynulosti a odezvy podporuje TIGER 12 vyšší obnovovací frekvenci 120 Hz. K tomu nejnovější systém DokeOS 4.0 založený na Androidu 13, jehož cílem je také poskytnout uživatelům pohodlnější ovládání.

Užijte si bezkonkurenční zábavu s 2.4K 120Hz plynulejším displejem

Tři zcela nová stylové provedení, 8,35 mm tenký a 198 g lehký, 120Hz obnovovací frekvence, reproduktor Smart-K Box, 5 000 mAh baterie a až 446 hodin v pohotovostním režimu, 33W rychlé nabíjení a 100 % za pouhou 1 hodinu

Oscal TIGER 12 věnuje velkou péči designu vzhledu i uživatelskému zážitku. Tentokrát je k dispozici ve třech nových stylových barevných variantách – Cerulean Blue, Flowing Purple a Cloudwing Grey – z nichž každá odráží konzistentní osobnost a módní styl společnosti Oscal. Kromě toho se může pochlubit ultratenkým tělem o tloušťce 8,35 mm a velmi nízkou hmotností 198 g, což zvyšuje pohodlí. TIGER 12 také podporuje uobrazení s vyšší obnovovací frekvencí 120 Hz, což poskytuje plynulejší animace a zajišťuje bezproblémový herní zážitek. Monitor TIGER 12 je zároveň vybaven reproduktorem Smart-K Box, který uživatelům umožňuje vychutnat si čistší tóny a hlubší zvukové efekty, ať už poslouchají rockovou hudbu nebo tiché jemné šumění. Za pouhou jednu hodinu lze Oscal TIGER 12 plně nabít díky baterii s kapacitou 5 000 mAh a technologii rychlého nabíjení 33 W, které zajišťují nejen delší výdrž baterie, ale také zkracují prostoje mezi pracovními či zábavními aktivitami. Díky tomu se uživatelé mohou po úplném vybití baterie rychle vrátit k zábavě.

Superčistý 64MP fotoaparát

64 MP zadní fotoaparát Samsung® ISOCELL GW3, 13 MP přední fotoaparát Samsung® ISOCELL 3L6, Super PD & Tetrapixel & Smart-ISO Tech, podpořený algoritmy ArcSoft® 7.0

Jak zachytit živější a dynamičtější fotografie namísto strnulých? Oscal TIGER 12 dává uživatelům odpověď. Díky 64MP zadnímu fotoaparátu Samsung® ISOCELL GW3 s technologií super PD, která porovnává fázi zjištěnou ve dvou různých bodech a zaostřuje objekt, dokáže Oscal TIGER 12 zachytit ty nejrozhodnější okamžiky v jakýchkoli náročných světelných podmínkách. Vestavěná technologie Smart-ISO automaticky vybere optimální nastavení pro uživatele, čímž zvýší ostrost v jasném prostředí a zároveň zabrání přesycení snímků a jasně zachytí snímky s neuvěřitelnými detaily i při slabém osvětlení. Kromě toho dokáže technologie Tetrapixel zachytit více světla, když je tma, a to automatickým nastavením pixelů podle intenzity světla.

Přední 13Mpx fotoaparát Samsung® ISOCELL 3L6 fotoaparátu TIGER 12 navíc podporuje funkci PDAF pro přesné zachycení rychle se pohybujících objektů. Dodejme, že TIGER 12 s podporou technologie ArcSoft® 7.0 nabízí uživatelům různé filtry a režimy fotoaparátu. Režim HDR přináší jasnější světla a detailnější stíny pro každou fotografii; režim Super Night Mode poskytuje noční fotografie s minimálním obrazovým šumem a zvýšenou čistotou. Kromě toho jedinečný portrétní režim, režim Pro a záznam videa 2K s režimem krásy fotoaparátu TIGER 12 zajišťují, že uživatelé mohou získat vysoce kvalitní snímky bez větší námahy. TIGER 12 je také vybaven funkcí Smart Google Lens pro podporu práce a studia, která poskytuje pomoc při překladu, extrakci textu, rozpoznávání, zadávání domácích úkolů a mnoho dalšího.

Špičkový výkon, proplouvejte náročnými úkoly

Až 24 GB RAM, 6nm osmijádrový procesor MediaTek Helio G99, 256 GB ROM + až 1 TB TF, integrovaný chladicí systém o ploše 15 441 mm²

Oscal TIGER 12 je taktován na frekvenci až 2,2 GHz a využívá nejmodernější 6nm čipovou sadu MediaTek Helio G99, která je téměř srovnatelná s čipovou sadou 5G, aby zajistila plynulý chod graficky náročných her, efektivní multitasking a přehrávání videa ve vysokém rozlišení. Helio G99 je navíc vybaven herní technologií HyperEngine 2.0 Lite, která prodlužuje výdrž baterie, aniž by to bylo na úkor herního zážitku. Další výjimečnou vlastností TIGERu 12 je úžasných až 24 GB RAM, což zvyšuje rychlost spouštění aplikací o 20 %. Ať už jde o přepínání mezi více okny, multitasking nebo spouštění aplikací, TIGER 12 poskytuje uživatelům efektivitu i plynulost, což vede k uspokojivému výkonu. Navíc 256GB paměť ROM s možností rozšíření o 1TB kartu TF nabízí dostatek prostoru pro instalaci aplikací a ukládání souborů. TIGER 12 navíc zaručuje vynikající výkon při dlouhodobém používání díky integrovanému chladicímu systému o ploše až 15 441 mm2, který zahrnuje chladicí grafit a termální gel.

Super plynulý zážitek s nejnovějším systémem DokeOS 4.0 založeným na Androidu 13

Aplikace EasyShare , aplikace Workspace, atomizovaná paměť 2.0,F2FS a EROFS, přesné titulky v reálném čase, inteligentní přednačítání

Pro zlepšení uživatelského komfortu společnost Oscal promyšleně prozkoumala dvě zcela nové aplikace nazvané Easyshare a Workspace. Aplikace Easyshare App umožňuje uživatelům sdílet hudbu, fotografie nebo soubory rychlostí přenosu 7,7 MB/s bez nutnosti sítě, zatímco aplikace Workspace APP odděluje osobní a pracovní prostor a udržuje informace v těchto dvou prostorech nezávislé, aby chránila soukromí uživatelů. Co se týče rychlosti, Atomized Memory 2.0 rozděluje využití paměti mezi aplikace, čímž zvyšuje dostupnou paměť pro ostatní aplikace o 5 až 9 %.

Aby toho nebylo málo, inteligentní přednačítání TIGER 12 dokáže také zvýšit rychlost spouštění o 23 % na základě preferencí aplikací uživatelů a systémy F2FS a EROFS rovněž zvyšují rychlost spouštění a načítání aplikací. Navíc když uživatelé sledují zahraniční televizní pořady nebo mají schůzky, dokáže pro ně TIGER 12 okamžitě vytvořit přesné titulky v reálném čase. Kromě toho kompletní sada osobních motivů a zcela nové ikony na ploše poskytují uživatelům více možností pro nekonečnou zábavu. Historie schránky se po určité době vymaže, pokud to uživatelé povolí, a propracovanější přístupová oprávnění zabrání uživatelům v nechtěném úniku informací.

Cena a dostupnost

Oscal TIGER 12 bude mít celosvětovou premiéru na AliExpress, a to od 23. listopadu do 29. listopadu. Konečná cena bude pouze 3 138 Kč! Klikněte zde a využijte příležitosti získat tento neuvěřitelný smartphone!



Domů Články Oscal TIGER 12 přichází na trh s 2,4K 120Hz displejem, 6nm Helio G99 a až 24 GB RAM [komerční článek]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama