Oppo A2 je novinka se stereem a IP54

Větší výrobci z Číny umí zásobovat trhy velkým množstvím smartphonů, přičemž některé nesou i několik označení, každé pro jiné trh. Tentokrát zde máme novinku Oppo A2, která vychází z jednoho dříve představeného modelu.

Oppo A2

Sice by se dalo říci, že na první pohled se jedná o ten samý model jako v případě A79, ale nejsou zcela identické. V základu se jedná o dobře vybavený mobil, který se může pochlubit certifikací IP54, takže odolá vodě i prachu, ale na ponoření do vody to není. Minimálně vydrží v dešti. Bonusem navíc jsou stereo reproduktory.

O výkon se zde stará Dimensity 6020, který má k dispozici 12 GB operační paměti. Baterie s kapacitou 5000 mAh podporuje 33W nabíjení a displej se může pochlubit 90Hz obnovovací frekvencí. V oblasti focení se zde toho moc nenabízí. Na zádech zaujme jen jeden foťák s 50 MPx.

Oppo A2 v základní konfiguraci přijde v přepočtu přibližně na 5 340 Kč bez daně a dalších poplatků. Odhadujeme, že by se česká cena mohla pohybovat kolem sedmi tisíc korun. S takovou cenou to ale nebude mít jednoduché tento model. Musíme počkat na oficiální informace o distribuci v Evropě.

Specifikace

displej: 6,72 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD, 90Hz, až 680 nitů

procesor: Dimensity 6020

12GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256/512 GB (UFS 2.2) + microSD

Android 13 + ColorOS 13.1

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, stereo

IP54

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

rozměry: 165,6 × 76 × 7,99 mm; 193 gramů

baterie: 5000 mAh + 33W

Zdroj: fonearena.com



