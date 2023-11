Zdroj: Dotekomanie.cz

Vývojáři se snaží udržet podporu pro starší operační systémy co nejdéle, ale jakmile klesne uživatelská základna po nějaké procento, je taková práce zbytečná. Zřejmě na něco podobného došlo i v případě webového prohlížeče Chrome. Již brzy přestane podporovat starší verze systému.

Chrome jen pro Android 8.0 a novější

V minulém roce přišla verze Chrome 107, která oficiálně již přestala podporovat Android 6.0 a starší. Nyní zde máme oznámení, že právě verze Chrome 120, která přijde 6. prosince, již nebude pro Android 7.0 a 7.1. To neznamená, že by aplikace přestala fungovat, jen Google a jeho vývojáři nebudou oficiálně podporovat tyto systémy. To by ve výsledku mohlo znamenat, že některé funkce nebudou dostupné nebo budou nestabilní.

Na zařízeních s tímto systémem už nebudou podporovány nové standardy, případně dojde k omezení. Je ale zvláštní, že Google ukončuje podporu pro systém, který podle všeho běží na 2,6 % zařízeních. Většinou se ukončení podpory řeší, když je hodnota kolem jednoho procenta.

Android 13 je jedničkou na trhu, na druhém místě je Android 11

Naštěstí se nejedná o nějak výrazný krok, který by značně omezoval uživatele. Ti stále mají možnost si nainstalovat alternativní webový prohlížeč, pakliže by to bylo nutné. Nyní můžeme vyhlížet další rok, kdy asi dojde k ukončení podpory pro Android 8.0, ale jde jen o odhad.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Chrome už nebude podporovat Android 7.0 a 7.1

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama