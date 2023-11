Google Úkoly mají konečně plnohodnotnější webovou formu

Zdroj: Google

Google si někdy až moc pohrává s některými službami. Takovým typickým příkladem jsou Google Úkoly. Není to tak dávno, co tato služba měla samostatnou webovou stránku, ale ta byla zrušena. Následně začala integrace do nejrůznějších služeb. Ve většině případů jste tuto službu mohli najít v postranním panelu. Nyní ale konečně mají skoro plnohodnotnou stránku.

Google Tasks končí v samostatné webové verzi

Google Úkoly mají svůj domov

Sice mít vždy po ruce funkci Úkoly je praktické, ale někdy je zapotřebí si v nich udělat pořádek v něčem plnohodnotnějším. A aplikace nemusí stačit. Google ale nakonec našel nový domov pro Google Úkoly. Najdete v Kalendáři, přičemž stačí kliknout na tlačítko v pravé horní části webu.

Jak je vidět, nabízí se poměrně jednoduché a přehledné rozhraní se vším, co byste očekávali od plnohodnotnější stránky. Možná samotná integrace pod Kalendář je asi nejlepší volbou a nebudete si muset pamatovat nějakou speciální webovou stránku.

Novinka není omezena na specifické účty a je určena pro všechny. Nyní se snad už nebude moc hýbat s touto službou a usídlí se na jednom místě.

