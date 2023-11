Google testuje animované reakce v aplikaci Zprávy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace Google zprávy je výchozí pro zasílání zpráv na telefonech Google Pixel a Samsung Galaxy a nabízejí mnoho funkcí, díky kterým se nejedná pouze o obyčejného klienta pro zasílání SMS zpráv.

Nové animace míří do aplikace Google Zprávy

Google v poslední době pracuje na designových změnách v aplikaci Zprávy a vedle nich přináší do aplikace i nové animované reakce. Tyto novinka tak trochu kopíruje to, co již delší dobu můžeme vidět například v populární chatovací aplikaci Telegram. Nové animace jsou součástí beta verze aplikace Zprávy s číslem sestavení 20231121_01_RC00. Novinku objevil zdroj, který si říká AssembleDebug. Animované reakce lze vyvolat dlouhým stiskem textu zprávy.

V současné době není tato funkce dostupná běžně v nastavení aplikace, ale je nutný ruční zásah, což naznačuje, že v tuto chvíli není jasné, kdy se tato novinka dostane o širšího kruhu testerů. V současné době je dostupná pouze omezenému počtu. Novinku ale jistě ocení mnoho uživatelů, kteří si v komunikaci rádi vyhrají s různými animacemi a rádi v reakcích používají všemožné emotikony a GIF animace.

