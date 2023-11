Google Fotky dostávají dvě novinky, seskupení a připomínky

Zdroj: Google

Google Fotky jsou poměrně klíčovou službou této firmy, o to více se o ní starají vývojáři. Dnes zde máme dvě novinky, které míří k uživatelům, přičemž jsou pro všechny a není potřeba předplatného Google One.

Google Fotky dostanou drobnou změnu a zcela novou funkci

Nejen seskupování

Smartphony nám dnes dávají možnost zachytit mnoho momentek ze svého života. Už není potřeba počítat, kolik zbývá políček ve filmu, což má ale i své nevýhody. Někdy se snažíme více, přičemž máme pak v galerii mnoho podobných snímků. Google nově začne seskupovat podobní snímky. Následně vybere sám pomocí algoritmů nejlepší snímek, který zobrazí jako první. Seskupení bude znázorněno novou ikonou v pravém horním rohu fotografie. Co se týče zvolného snímku, ten si bude moci uživatel vybrat sám.

Aplikace nově bude více členit některé snímky, a to i snímky obrazovek. Například zde budou obrázky v kategorii dokumenty. Sám systém rozezná, co by mohla být fotografie dokumentu a automaticky ji umístí do této kategorie. S tím také souvisí další funkce. Možnost vytvoření upozornění do Google Kalendáře, respektive vytvoření připomínky.

Možnost nastavení připomenutí souvisí s funkci identifikace obrázku. Nabídne se tak jen u některých.

