Google Fotky dostanou drobnou změnu a zcela novou funkci

Každou chvíli se testuje nějaká novinka v mnoha aplikacích od Googlu. Někdy jde o drobnou grafickou úpravu, jindy jde o podstatnější změnu. Tentokrát zde máme dvě novinky, nebo spíše změny.

Google Fotky mění práci s RAW snímky

Nový nástroj

V první řadě se do vašich mobilů se systémem Android i iOS dostane nová verze, která přidá do horní pravé části nové tlačítko plus. Skrze něj budete moci tvořit alba, koláže, filmové fotky, animace a klidně i fotoknihy. Navíc zde přibude funkce pro vytvoření videa s nejlepšími záběry, respektive má zvýraznit ty nejlepší momenty.

Zde je vše postavené na umělé inteligenci, přičemž při vytváření jen vyberete lidi, místa nebo také dobu. Následně systém zpracuje podle těchto filtrů obsah a vytvoří výsledné video. V něm můžete ještě upravovat orientaci a případně upravit zvuk, či jej nahradit. Také jde přidávat další fotografie nebo videa.

Tato novinka ale není jen něco navíc. Nahradí původní funkci pro vytváření videí, což se skrývá v aplikaci pod položkou Film v Nástrojích v sekci Knihovna. Minimálně nyní bude vše na jednom místě.

