Fairphone 4 New Life Edition uveden, starší model s novým impulsem

V tomto roce jsme se dočkali novinky Fairphone 5, kterou jsme si vyzkoušeli. Jde o poměrně unikátní mobil, a to nejen z hardwarové stránky, i software umí zaujmout. Firma se ale rozhodla uvést Fairphone 4 New Life Edition, který dává smysl.

Fairphone 4 New Life Edition

Nespornou výhodou mobilů této značky je samotná opravitelnost, a to i v domácích podmínkách bez nějakých znalostí. V podstatě se stačí řídit návodem a vyměníte si i displej. V tomto duchu v podstatě přichází i Fairphone 4 New Life Edition. Nejde totiž o nový mobil. Společnost vykoupí použitá zařízení, vymění poškozené nebo opotřebované součástky. Výrobce uvádí, že baterie, displej a zadní foťáky jsou vyměněny bez ohledu na opotřebení. Následně uvede Fairphone 4 pod novým názvem Fairphone 4 New Life Edition.

Firma tento model prezentuje na své stránce, přičemž nic neskrývá a přímo uvádí, že se jedná o použité zařízení. I tak stále garantuje opravitelnost a softwarovou podporu do roku 2027. Takovou nemají dnes ani některé top modely, ani ty čerstvě vydané, natož nějaká střední třída nebo levnější mobily.

Fairphone 4 New Life Edition se také může pochlubit 5letou zárukou, byť se jedná o repasované zařízení. Má to dopad i na cenu. Zatímco nový Fairphone 4 přijde na 579 eur, tak Fairphone 4 New Life Edition stojí 469 eur, což je v přepočtu přibližně 11 500 Kč. Aby toho nebylo málo, tak v rámci objednávky je přidáno příslušenství v hodnotě 69 eur (obal na mobil a ochranné sklo od Corning). Tato nabídka ale platí jen do 30. listopadu.

Specifikace

displej: 6,3 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), IPS, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Qualcomm Snapdragon 750G

RAM: 6/8 GB RAM

úložiště: 128/256 GB + microSD

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.6, OIS 48 MPx, f/2.2, ultra širokoúhlý přední – 25 MPx

čtečka otisků prstů na straně

Android 11

IP54, MIL-STD-810G

5G, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11.b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz)

rozměry: 162 x 75,5 x 10,5 mm, 225 gramů

baterie: 3905 mAh + 30 W

