Zdroj: Dotekomanie.cz

Správce hesel, který je integrován do prohlížeče Chrome nemusí vyhovovat každému, přeci jen se nejedná o čistokrevného správce, který by se mohl rovnat s funkcemi, jaké nabízí konkurence a proto mnoho uživatelů používá jiné řešení.

Vylepšené používání správců hesel v Chrome

Co je ale jeho nespornou výhodou, je skvělá integrace do prohlížeče Chrome. Což se tak úplně nedá říci v případě, že využíváte právě řešení třetí strany. To by se ale mohlo brzy změnit. Uživatel Leopeva64 si na Twitteru/X všiml, že Google do Chrome přidává optimalizovanou funkcionalitu, která umožní buď použít defaultního správce hesel od Google, nebo si vybrat jiný. To dobře ukazuje obrazovka níže.

Jak je na obrazovce patrné, Google v sekci „Automatické vyplňování“ nabídne i jiné možnosti vyplňování hesel s podporou jiných aplikací. Toto sice technicky je možné již dnes, ale je to poměrně dost frustrující záležitost, které nefunguje úplně dobře. Novinka je k dispozici v současné době pouze v Chrome Dev, která není určena pro běžné uživatele a slouží vývojářům. Pokud byste si ale novinku chtěli vyzkoušet, stačí si DEV verzi stáhnout.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Chrome pro Android by brzy mohl umožnit lepší spolupráci se správci hesel třetích stran

Předchozí článek Red Magic 9 Pro oficiálně poznáme 23. listopadu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama