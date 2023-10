Zdroj: tinder

Kdopak by neznal Tinder, populární službu, seznamku, kde můžete donekonečna „swajpovat“ doleva a doprava a hledat to pravého pro společný život. Tinder udělal seznamování zábavnou činností a dalo by se říci, že se tak trochu podobá jakési seznamovací sociální síti.

Nová funkce Tinder Matchmaker

Nyní aplikace přichází s novou funkcí, která do hledání partnera zapojuje i vaši rodinu, blízké, přátele. Nová funkce nese název „Tinder Matchmaker“, kterou musí uživatel spustit buď ze svého profilu, nebo v nastavení aplikace. Pokud pak mezi procházenými profily zaznamená potenciální shodu, může sdílet odkaz na profil až s 15 dalšími profily na Tinderu, který bude mít platnost 24 hodin.

Uživatel „dohazovač“ má však na Tinderu omezené možnosti. Nemůže například odesílat zprávy, ani nemůže provádět takzvaný „swajp“ prstem doprava, jako standardní uživatelé, kteří se chtějí seznamovat. „Nezadaní lidé už léta žádají své přátele, aby jim pomohli najít na Tinderu dalšího partnera, a my jim to nyní díky funkci Tinder Matchmaker velmi usnadňujeme,“ říká o nové funkci Melissa Hobleyová, marketingová ředitelka Tinderu. Tato nová funkce by měla podle Tinderu přitáhnout nové uživatele, tak nyní je otázkou, zdali si uživatelé tuto novou funkci osvojí a bude mít úspěch.

Zdroj: engadget.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Tinder zavedl novou funkci, potenciálního partnera vám mohou dohodit vaši přátelé

reklama reklama