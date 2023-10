Nová funkce v Google Fotkách by brzy mohla pomoci s nepořádkem ve vaší knihovně

Fotky Google jsou jedním z nejlepších nástrojů pro zálohování a správu fotografií, která také nabízejí možnost úprav a editace. Časem ale každý uživatel narazí na problém, kdy je fotografií v úložišti již moc a je potřeba provést úklid.

Google myslí s novými funkcemi i na tuto problematiku a zavádí jednu novinku, která pomůže udělat pořádek a dokáže seskupit podobné snímky. Nová funkce nese název Photo Stacks a řeší problém, kdy pořídíme třeba několik sobě velmi podobných fotografií a dokáže je seskupit do jedné sbírky, kterou je pak mnohem pohodlnější spravovat, promazávat a podobně. Tato nová funkce byla objevena uživatelem a android únikářem, který vystupuje na Twitteru pod účtem @AssembleDebug.

Google Photos working on a Photo Stack feature.

According to strings which I found

"Photo stacks automatically groups similar photos that were taken together."

"Turn on photo stacks to organize similar photos that were taken together."#Android #Google pic.twitter.com/Y5Dx77sVxq

