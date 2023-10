Zdroj: Phone Arena

Aplikace Peněženka od Googlu, která ještě nedávno nesla název Google Pay, již dlouhou dobu nabízí mnohem více než pouhé bezkontaktní platby mobilem či hodinkami. Do této aplikace lze přidat například jízdenky, vstupenky na akce nebo také i palubní lístek některých leteckých společností. Tato možnost byla doposud však dostupná pouze skrze mobilní aplikaci, nyní ale dostává rozšíření, které umožní přidat do této služby palubní lístek i z webové rozhraní vašeho počítače.

Google Peněženka

Nová funkce přidání palubního lístku skrze prohlížeč je již nyní dostupná a funguje stejně, jako ji známe z mobilních telefonů či tabletů. Po otevření palubního lístku se uživateli zobrazí známá ikonka sdílení a právě zde přibyde možnost přidání do Peněženky. Tato funkce má pouze jediné omezení, a to takové, že možnost přidání do Peněženky musí podporovat samotná letecká společnost. Například finský Finnair tuto možnost kupodivu nenabízí, přestože má vlastní mobilní aplikaci.

Po kliknutí na tlačítko sdílet a vybrání možnosti vložení do Peněženky se vygeneruje dlouhá URL adresa, která uživatele přesměruje na web aplikace a vložení by pak mělo proběhnout automaticky. Peněženka vás také upozorní, že jakmile palubní lístek jednou vložíte, nebude již možné ji odebrat. Tato možnost je zkrátka nevratná. Kromě palubních lístků tato novinka pro webový prohlížeč podporuje také přidání například vstupenek, postup vložení je pak zcela identický.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Google Peněženka nově umožňuje přidání palubních lístků přes webové rozhraní

Předchozí článek Obrazem: iStyle otevřel prodejnu v projektu Masaryčka

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama