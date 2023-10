Motorola ukázala mobil s adaptivním displejem

Sem tam se společnosti pochlubí nějakým konceptem zařízení, které jde vyrobit, ale do produkčního modelu má ještě daleko. Nyní jsme se dočkali takového konceptu od Motoroly. Nejde ale o zcela nový nápad, spíše jinak pojatý.

V tomto případě jde o mobil s ohebnou konstrukcí a displejem. Místo toho, abyste mobil zavřeli jako nějaký flip, tak se ohýbá na druhou stranu. Můžete z něj udělat v podstatě stříšku, případně ho jen lehce ohnout. Motorola se ale také pochlubila možností si ho trochu obtáhnout kolem zápěstí, ale jak je vidět, tak je k tomu nutné ještě přidat náramek, který ho drží. Nejde tak zcela ohnout. Jde tedy o trochu jiné pojetí než v případě Nubia Alpha.

Displej má úhlopříčku 6,9 palců, ale při plném ohybu z něj uděláte 4,6palcovou plochu v některých případech. Motorola jen uvedla, že se jedná o Full HD+ displej s technologií pOLED. Více technických specifikací nebylo prozrazeno. Spíše část tiskové zprávy věnovala společnost softwarovým vychytávkám podpořenými AI technologiemi.